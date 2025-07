Schwangere Lulu Lewe und ihr Mann schwärmen vom Babyglück

Lulu Lewe und ihr Mann Bastian Scheibe erwarten ihr erstes Baby! Die kleine Schwester von Popstar Sarah Connor (45) und ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin strahlte gemeinsam mit ihrem Ehemann beim Fotoshooting für die Zeitschrift Bunte, während sie die frohe Botschaft verkündeten. "Das Baby macht uns auf jeden Fall komplett", freuten sich die beiden. Lulu, die ihren Ehemann vor zehn Jahren kennenlernte und seit sechs Jahren mit ihm verheiratet ist, beschreibt die bevorstehende Ankunft ihres Kindes als das größte Abenteuer ihres Lebens.

Bastian ist sichtlich begeistert und schwärmt gegenüber der Zeitschrift: "Sie hat den schönen Glow, den sieht man sofort. Und ich sehe, wie die Kugel jeden Tag wächst, und das ist traumhaft. Eigentlich das Schönste, was man erleben kann." Das Paar plant sogar schon weiter in die Zukunft: Mindestens zwei Kinder sollen es werden, doch erst einmal konzentrieren sie sich vollständig auf ihr erstes Baby. Lulu, deren Tanzreise bei "Let’s Dance" noch viele Herzen im letzten Jahr berührte, genießt die besondere Zeit in vollen Zügen.

Lulu, die zusammen mit sieben Geschwistern aufgewachsen ist, teilt eine enge Bindung zu ihrer Familie. Mit ihrem Baby wird sie nun selbst Teil eines großen Familienglücks: Für ihre Mutter Soraya wird es das 16. Enkelkind sein. Die werdende Mama zeigt sich bewegt und zugleich glücklich über diese aufregende neue Phase ihres Lebens. Ihr Ehemann Bastian ist währenddessen ein unterstützender Partner, der stolz dabei zusieht, wie die gemeinsame Zukunft langsam Form annimmt. Die beiden können die nächsten Kapitel ihres Lebens kaum erwarten!

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe und Lulu Lewe im August 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lulu Lewe, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lulu Lewe 2024 in Berlin

Anzeige