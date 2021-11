Bei The Masked Singer wurde gestern das Axolotl demaskiert. Zuvor zerbrachen sich die Zuschauer und die Rategäste den Kopf, wer unter dem pinkfarbenen Kostüm stecken könnte: Es fielen Namen wie Anke Engelke (55) und Martina Hill (47). Sogar der Moderator Elton (50) wurde erwähnt. Tatsächlich war es aber die Schauspielerin Andrea Sawatzki (58), die dem Axolotl ihre Stimme verlieh: Wie ist es für Andrea, dass auch über männliche Kandidaten spekuliert wurde?

Im Interview mit Prosieben erklärte die Tatort-Bekanntheit, darüber ziemlich verblüfft gewesen zu sein: "Ich habe in den ersten Shows meine Stimme total verstellt, also ganz hoch gemacht. Und als es dann hieß, 'Es ist ein Mann', dachte ich, 'Was soll denn das für ein Mann sein?'", lachte Andrea. Dass sich dieses Gerücht bis zum Ende hielt, finde sie aber "ganz lustig".

Böse ist Andrea über den Tipp aber nicht – ganz im Gegenteil: "Das hat die Leute in die Irre geführt und das kam mir sehr zupass", führte sie aus. Obwohl sie ein großer Fan der Show sei und viel Spaß an ihrer Teilnahme hatte, ist sie auch froh, dass das Versteckspiel nun vorbei ist. Vor allem, weil das Axolotl-Kostüm ein ziemlich Warmes sei.

ProSieben/Willi Weber Das Axolotl bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Elton, Moderator

Getty Images Andrea Sawatzki, Schauspielerin

