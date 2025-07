Linda Braunberger hat bereits Tattoo für ihren Jermaine

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Linda Braunberger (24) und ihr neuer Freund Jermaine Diallo schweben aktuell auf Wolke sieben. Die beiden lernten sich bei Ex On The Beach kennen – und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. In einem TikTok-Video, in dem Linda einige süße Pärchenmomente mit ihren Fans teilt, ist nun auch zu sehen, dass ihre Liebe sogar schon unter die Haut geht: Linda hat sich ein geschwungenes "J" auf ihren Arm tätowiert.

In den Kommentaren wird deutlich: Die Fans sind begeistert von Linda und Jermaine als Paar. "Man merkt, dass ihr füreinander bestimmt seid", schwärmt eine Nutzerin. Eine weitere kommentiert: "Ich hoffe so sehr, dass das mit euch für immer ist. Ihr habt es verdient." Manche halten das Tattoo zwar für etwas übertrieben, andere sehen Lindas Liebesbeweis aber auch als eine kleine Herausforderung an ihren Liebsten. "Wenn Jermaine sich kein 'L' tätowiert hat, bin ich sauer", scherzt eine Followerin.

Die 24-Jährige und der Berliner haben große Pläne: Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account verrieten sie bereits, dass sie nicht vorhaben, noch länger eine Fernbeziehung zu führen. "Wir haben einige Pläne, der nächste, der in Angriff genommen wird, ist das Zusammenziehen", verkündeten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten. Die Entscheidung, wer seinen Wohnort wechselt, schien ihnen auch nicht schwergefallen zu sein. Schon in der "Ex On The Beach"-Reunion erzählte Linda, die meiste Zeit bei Jermaine zu verbringen – nun werden sie Berlin zu ihrer gemeinsamen Heimat machen.

Collage: Instagram, TikTok Jermaine Diallo und Linda Braunberger

TikTok / linda.voilet Linda Braunbergers Tattoo für Jermaine

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025