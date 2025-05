Keine Lady? "Ex on the Beach"-Linda schießt gegen Sahel

Bei der aktuellen Staffel von Ex on the Beach geht es heiß her! Die Reality-TV-Stars Linda Braunberger (24) und Sahel kämpfen um die Aufmerksamkeit von Joshi, einem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten. Der Student steht zwischen den beiden Frauen, obwohl er Sahel zuvor Exklusivität zugesichert hatte. Beim Versuch, Joshi von sich zu überzeugen, nutzt Linda ein Vieraugengespräch: "Wie kann eine Sahel dir gefallen, wenn ich es genauso tue? Wir sind zwei komplett unterschiedliche Typen", hakte sie nach. Dabei sparte Linda nicht mit Kritik an ihrer Konkurrentin und zweifelte auch an den "Lady-Qualitäten" von Sahel.

Linda erklärt Joshi, was für sie eine echte Lady ausmacht – jemand, der in ein Fünf-Sterne-Restaurant passt und die richtigen Manieren zeigt. "Ich bin eine Lady. […] Sie ist keine Lady. Eine Lady ist eine, die weiß, dass man das Besteck von außen nach innen benutzt", verdeutlicht sie. Doch damit nicht genug: Im Interview legt die Beauty noch einmal nach: "Eine Lady würde sich niemals dahin stellen und wild durch die Gegend twerken." Doch auch Sahel hält sich nicht mit Spitzen zurück und stichelte im Interview: "Schau sie an und dann schau mich an."

Bei den Zuschauern kommen Lindas Aussagen allerdings weniger gut an. Unter einem Instagram-Beitrag der offiziellen Seite der Show hagelt es Kritik. "Warum versucht sich Linda so viel besser darzustellen als Sahel?", fragte ein Fan. Ein anderer ergänzte: "Ich hab's ja geliebt, wie Linda von einer Lady, die in einem 5-Sterne-Restaurant sitzt, geschwärmt hat. Girl, es gibt keine Restaurants mit 5 Michelin-Sternen."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Joshi, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Linda Braunberger, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige