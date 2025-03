Brandon Sklenar äußert sich zum Rechtsstreit seiner Co-Stars

Brandon Sklenar (34) hat sich jüngst zu den anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen seinen It Ends With Us-Co-Stars Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) geäußert. Auf der Afterparty der Oscars betonte der Schauspieler, dass die Situation schwierig sei und richtete den Fokus auf die Botschaft des Films. "Ich hoffe einfach, dass sich alle daran erinnern, worum es in dem Film geht und warum wir ihn überhaupt gemacht haben. Es geht um Liebe. Es geht darum, Frauen generell zu unterstützen und Menschen durch schwierige Zeiten zu helfen", erklärt er im Interview mit The Hollywood Reporter. Brandon spielte in der Verfilmung Atlas Corrigan, die Jugendliebe von Blakes Charakter.

Blake hatte Justin im vergangenen Dezember wegen angeblicher sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagt, woraufhin dieser mit einer Gegenklage reagierte. Brandon zeigte bereits damals öffentlich Solidarität mit der Gossip Girl-Darstellerin, indem er auf Instagram einen Link zu ihrer Klageschrift teilte und dazu schrieb: "Um Himmels willen, lest das."

Bereits in der Vergangenheit war Brandon eine Stimme der Unterstützung für die Frauen, die an der Verfilmung mitgewirkt haben. In einem früheren Instagram-Post lobte er ihren Einsatz und kritisierte die negativen Reaktionen online, die sich vor allem gegen Blake richteten. "Die Frauen haben so viel Herzblut in diesen Film gesteckt", schrieb er damals. Er hob zudem hervor, dass die Diskussionen hinter den Kulissen die eigentliche Botschaft des Films nicht überschatten sollten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Sklenar, Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "It Ends With Us"-Premiere

Anzeige Anzeige