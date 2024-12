Co-Star Brandon Sklenar äußert sich zu Blake Livelys Klage

Blake Lively (37) reichte kürzlich eine Klage gegen Justin Baldoni (40) ein: Die Schauspielerin wirft ihrem It Ends With Us-Kollegen sexuelles Fehlverhalten am Filmset und gezielte Verleumdung vor. Nachdem sich bereits einige Promis auf die Seite des Gossip Girl-Stars gestellt hatten, meldet sich nun jemand zu Wort, der die Geschehnisse wohl hautnah miterlebte. Brandon Sklenar, der in dem Kinostreifen die Rolle des Atlas verkörperte, postet in seiner Instagram-Story einen Link zum Artikel der New York Times, der die gesamte Klage enthält. "Um Himmels willen, lest das", schreibt er dazu und setzt Blakes Namen sowie ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Neben dem 34-Jährigen äußerte sich auch Colleen Hoover (45) vor wenigen Tagen zu dem Blake-Justin-Drama. Die Autorin von "It Ends With Us", auf deren Werk die Buchverfilmung basiert, drückte in einem Beitrag in den sozialen Medien ihre Unterstützung für die 37-Jährige aus. "Blake Lively, du bist seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, nichts anderes als ehrlich, freundlich, unterstützend und geduldig gewesen", betonte sie. Ebenso zeigte Sony Pictures Entertainment, das Filmstudio hinter dem Streifen, dass es hinter der Frau von Ryan Reynolds (48) steht. "Wir haben Blake in Verbindung mit ihrer Arbeit an diesem Film bereits unterstützt und bekräftigen dieses Engagement heute ausdrücklich", hieß es in einem Statement gegenüber The Wrap.

Justin weist jedoch jegliche Vorwürfe von sich. Wie der Mirror berichtete, ließ der Jane the Virgin-Star über seinen Anwalt verlauten: "Es ist beschämend, dass Frau Lively und ihre Vertreter solch schwerwiegende und kategorisch falsche Anschuldigungen gegen Herrn Baldoni, die Wayfarer Studios und ihre Vertreter erheben." Blake behauptete in ihrer Anklage, der 40-Jährige habe während der Dreharbeiten ein "feindliches Arbeitsumfeld" geschaffen und aufgrund unterschiedlicher Meinungen bezüglich der Vermarktung des Films eine Kampagne zur "sozialen Manipulation" gestartet. In der Klageschrift, die TMZ vorliegt, war zudem eine Liste von Forderungen hinterlegt, die die vierfache Mama am Set an ihren Co-Star gerichtet hatte. Unter anderem hatte sie darum gebeten, dass nicht weiter über die Genitalien von Darstellern gesprochen und Blakes Gewicht nicht mehr thematisiert werde.

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

