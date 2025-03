"1923": Brandon Sklenar trug wochenlang die gleiche Kleidung

Brandon Sklenar (34) hat mit seiner Rolle als Spencer Dutton in der Serie "1923" offenbar mehr gemeinsam, als man denkt. Seine Kollegin Julia Schlaepfer (30), die in der Serie Spencers Frau Alexandra spielt, eröffnete gegenüber dem Magazin People einen kuriosen Einblick in Brandons Alltag: "Er zieht nach zwei Wochen einfach wieder die gleichen Sachen an und denkt, es passt schon." Während der Dreharbeiten zur ersten Staffel, die 2022 in Afrika stattfanden, seien die Bedingungen ohnehin "dreckig und so ekelhaft" gewesen, erinnerte sich Julia. "Ich musste ihm sagen, er soll seine Kleidung mal waschen."

Die beiden Schauspieler waren den Großteil der ersten Staffel zusammen vor der Kamera. In der neuen Staffel, deren erste Episode nun auf Paramount+ verfügbar ist, wurden ihre Charaktere getrennt, was auch die Dreherfahrung für die Darsteller grundlegend verändert hat. "Es war isolierend und irgendwie irritierend", gab Julia zu, weil sie sich in der ersten Staffel als Schauspielpartner aufeinander verlassen konnten. Brandon beschrieb die Veränderung als "eine Reise", bei der es für ihn spannend gewesen sei, Spencer in verschiedenen Beziehungen zu anderen Figuren zu sehen und neue Seiten seiner Rolle zu erkunden. Eine große Wendung gab es auch in der Handlung: Alexandras Schwangerschaft, die direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel bekannt wird. Brandon erklärte, er sei von dem Twist nicht überrascht gewesen, da Serienschöpfer Taylor Sheridan dafür bekannt sei, immer die Spannung zu erhöhen.

Abseits der harten Drehbedingungen und der Veränderungen am Set verbindet Julia und Brandon eine enge Freundschaft, die während der intensiven Zeit der Dreharbeiten entstand. Die beiden verbrachten fünf bis sechs Monate fast täglich miteinander und nannten sich scherzhaft "Partner in Crime". Julia beschrieb Brandon als jemanden, der sich in rauen Umgebungen offensichtlich pudelwohl fühle – die entlegene Natur Afrikas hätte ihm scheinbar nichts ausgemacht. Ihre Dynamik in der Serie und am Set zeigt, wie viel Chemie zwischen den beiden Schauspielern herrscht und dass sie auch abseits der Kamera ein starkes Team sind.

Getty Images Julia Schlaepfer, "1923"-Darstellerin

Getty Images Schauspieler Julia Schlaepfer und Brandon Sklenar, 2022

