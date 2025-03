Brandon Sklenar klärt auf: Anstecker hat keine Bedeutung

Brandon Sklenar (34), bekannt aus der Serie "1923", sorgte auf der Vanity-Fair-Oscar-Party am 2. März 2025 mit einem auffälligen Accessoire für Gesprächsstoff: einer floralen Brosche. Fans entdeckten schnell eine auffällige Ähnlichkeit zu einem Schmuckstück, das sein "It Ends With Us"-Kollege Justin Baldoni (41) im August 2024 bei der Premiere des Films in New York getragen hatte. Schnell wurden Vermutungen laut, ob die Wahl des Accessoires ein verstecktes Zeichen der Solidarität sein könnte. Doch wie Brandon am 9. März beim SXSW Film & TV Festival in einem Interview mit People erklärte, war die Ähnlichkeit reiner Zufall: "Das war ein totaler Zufall, ich hatte davon keine Ahnung. Ich hatte die Idee, eine Art Blumenbrosche zu tragen, und das war die Farbe, die mir am besten gefiel."

Neben dem Gespräch über sein Outfit äußerte sich Brandon auch zu seiner Arbeit am Film "Drop", in dem er gemeinsam mit Meghann Fahy (34) vor der Kamera stand. Dieser Thriller erzählt die Geschichte einer verwitweten Mutter, die auf ihrem ersten Date von beängstigenden Nachrichten auf ihrem Handy terrorisiert wird. Brandon schwärmte von der Zusammenarbeit mit Meghann: "Es hilft, wenn man sich wirklich gut versteht und Spaß bei der Arbeit hat. Wir hatten eine tolle Zeit, und das spürt man im Film." Auf Fragen zu den Spannungen zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni reagierte der Schauspieler diplomatisch und betonte die Bedeutung der Film-Botschaft: "Ich hoffe nur, dass sich jeder daran erinnert, worum es in dem Film geht und warum er überhaupt gemacht wurde. Es geht um Liebe, Unterstützung und Hilfe in schwierigen Zeiten."

Die Auseinandersetzung zwischen Justin und Blake belastet seit Monaten nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung des Films. Blake hatte Ende 2024 eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen Justin eingereicht, woraufhin dieser sich Anfang 2025 mit einer Gegenklage wegen Verleumdung verteidigte. Nach seinem Auftritt mit der Brosche spekulierten Fans über Brandons Beziehung zu den beiden. Doch dieser hält sich aus der Kontroverse heraus, entkräftet die Spekulationen und richtet seinen Fokus stattdessen auf seinen bevorstehenden Filmstart.

Neilson Barnard / Getty Images, Cindy Ord / Getty Images Collage: Brandon Sklenar und Justin Baldoni

Getty Images Brandon Sklenar, Schauspieler

