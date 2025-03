Sydney Sweeney und Brandon Sklenar heizen Liebesgerüchte an

Sydney Sweeney (27) und Brandon Sklenar (34) wirken in dem Thriller "The Housemaid" mit. Ob es zwischen den Schauspielern fernab der Kameras etwa gefunkt hat? Das deutet nun zumindest ein Instagram-Post der hübschen Blondine an. In einem Clip hebt Brandon seinen Co-Star auf seine Schulter. Bei mehreren Fehlversuchen lachen beide beherzt und wirken sichtlich vertraut. Letztendlich gelingt es dem Filmstar jedoch, Sydney neben seinem Kopf zu platzieren und beide jubeln glücklich.

Der Clip ist nicht die einzige Erinnerung mit Brandon. Sydney veröffentlicht auch eine Reihe von Bildern, auf denen das Duo abgebildet ist, das gemeinsame Zeit miteinander verbringt. Unter anderem posieren sie mit zwei Freundinnen, während sie Motorradhelme auf dem Kopf haben oder stehen Seite an Seite an einem Schießstand. "So süß wie Apfelkuchen. Das ist mein Versuch eines sehr, sehr verspäteten Januar- und Februar-Foto-Dumps", schreibt Sydney dazu.

Ob zwischen beiden mehr als nur Freundschaft läuft, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Liebesspekulationen folgen jedoch auf die Schlagzeilen, dass Sydney und ihr Partner Jonathan Davino ihre Hochzeit verschoben haben. Beide sind schon seit Anfang 2022 verlobt und planten, ihre Liebe im Mai mit einem Ring zu besiegeln. Laut eines Insiders von TMZ wird das jedoch wegen "zu voller Terminkalender" auf unbestimmte Zeit verschoben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Brandon Sklenar, Filmstars

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024

Anzeige Anzeige