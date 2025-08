Tragödie beim Wembley-Konzert: Oasis-Fan stürzt in den Tod

Ein schreckliches Unglück überschattete gestern Abend das lang ersehnte Reunion-Konzert von Oasis im ausverkauften Wembley-Stadion. Ein um die 40 Jahre alter Fan der britischen Kultband stürzte während der Veranstaltung aus dem oberen Rang in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Die Tragödie ereignete sich laut Mirror gegen 22:19 Uhr, kurz vor dem Ende des Konzerts, als alarmierte Rettungskräfte und Polizisten zum Schauplatz eilten. Die Polizei bestätigte, dass der Mann, der sich im oberen Rang des 90.000 Zuschauer fassenden Stadions befand, "Verletzungen konsistent mit einem Sturz" aufwies. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich an die Behörden zu wenden, um weitere Informationen bereitzustellen.

Erschütterte Augenzeugen beschrieben die grauenvollen Momente, die sich vor ihren Augen abspielten, als der Fan in die Tiefe stürzte. Ein Konzertbesucher schrieb auf Facebook: "Ich war in Block 511 und der Mann neben mir ist über das Geländer gerutscht und gefallen. Es war wirklich schlimm." Eine andere Besucherin, die im Block 502 saß, berichtete, dass sie nach der Beobachtung des Sturzes eine Panikattacke erlitten habe und von den Veranstaltern auf einen weniger steilen Platz umgesetzt wurde. Eine weitere Zeugin, die im unteren Block 211 saß, sagte, sie habe zunächst gedacht, ein Mantel sei von oben gefallen, bis sie den Mann auf dem Betonboden liegen sah und realisierte, was passiert war.

Die Tragödie wirft ein düsteres Licht auf das sonst so gefeierte Reunion-Konzert der Gallagher-Brüder. Das Wembley-Stadion ist bekannt für seine beeindruckende Größe und seine steilen oberen Ränge, was bei manchen Besuchern ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen kann. Das Unglück bringt nicht nur die Sicherheit solcher Großveranstaltungen, sondern auch die emotionale Belastung, die solche Erlebnisse für Zeugen mit sich bringen, in den Fokus. Fans und Augenzeugen teilen weiterhin ihre Erfahrungen und versuchen gemeinsam, die furchtbaren Ereignisse zu verarbeiten. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff

Mike Clarke / Getty Images Die Band Oasis in Hong Kong 2006

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

