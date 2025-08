Tina Turners Witwer Erwin Bach ist wieder frisch verliebt

Der Witwer von Tina Turner (†83), Erwin Bach, hat bei einer exklusiven Feier am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, erstmals seine neue Liebe der Öffentlichkeit gezeigt. Die private Veranstaltung fand auf seinem Anwesen in Stäfa in der Schweiz statt. Der Musikmanager bestätigte laut Bunte, dass er sich wieder in einer Beziehung befinde, sich allerdings weiterhin bedeckt halten wolle: "Wir möchten unsere Privatsphäre schützen, und sie ist keine Person des öffentlichen Interesses." Erwin erklärte weiter, dass er seine neue Liebe ganz unerwartet "bei einer Einladung von Freunden" kennengelernt habe.

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau Tina, die mit vielen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, scheint der Musikmanager wieder neuen Lebensmut gefunden zu haben. Die Rock-Ikone verstarb im Mai 2023 nach einer langen Krankheit, was nicht nur Millionen Fans, sondern vor allem Erwin schwer traf. Nun könne er mit Dankbarkeit auf sein Leben zurückblicken und auch die Zukunft mit etwas Freude sehen: "Ich bin dankbar für mein bisheriges Leben und dankbar für die neue Liebe", sagte Erwin gegenüber Blick. Die Feier in Stäfa war ein weiterer Schritt in Richtung Neuanfang, nachdem er sich nach Tinas Tod lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Erwin und Tina, die von 1962 bis 1978 mit Ike Turner (†76) verheiratet war, verband eine Liebe, die wie aus einem Hollywood-Drehbuch wirkte. Sie lernten sich bereits 1985 kennen. 2013 heirateten die beiden in einer romantischen Zeremonie an der Zürcher Goldküste. Die Trauer um die Rocklegende war international spürbar, denn Tina hinterließ nicht nur aus musikalischer Sicht ein beachtliches Erbe. In den Wochen nach ihrem Tod legten Fans weltweit Blumen und Karten nieder, vor allem vor dem gemeinsamen Anwesen in Küsnacht. Nun wagt Erwin, der stets an Tinas Seite war, im Lebensabend den mutigen Schritt in eine neue Lebensphase.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erwin Bach und Tina Turner in London im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach in Mailand, 2015

Anzeige Anzeige

ALL ACTION/ Action Press Tina und Ike Turner 1969