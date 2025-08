Ashton Kutcher und Mila verzaubern Fans beim Boyband-Konzert

Das beliebte Hollywood-Paar Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41) hat am 2. August das Konzert der Backstreet Boys im Sphere in Las Vegas besucht und wurde auf der Tribüne kurzerhand selbst zu einem Highlight: In einem romantischen Moment tanzten Ashton und Mila ausgelassen zu dem Hit "I Want It That Way". Das zeigt ein Video, das von einem Fan aufgenommen und bei Instagram gepostet wurde.

Als Mila lächelnd mit dem Finger auf Ashton zeigte und ihn spielerisch näher zu sich zog, legte dieser seine Arme um ihre Taille. Zu einem Kuss kam es zwar nicht, doch die Chemie zwischen den beiden war für die Umstehenden unverkennbar – und sorgte für große Begeisterung im Publikum. Dieser Auftritt des Traumpaars zeigt einmal mehr, warum Ashton und Mila als eines der sympathischsten Paare Hollywoods gelten. Die beiden, die ihre Beziehung lange Zeit aus der Öffentlichkeit heraushielten, wirken bei ihren seltenen gemeinsamen Auftritten immer wieder wie frisch verliebt. Ihr Besuch beim Backstreet-Boys-Konzert beweist, dass sie trotz ihrer vollen Terminkalender noch die Zeit füreinander finden.

Ashton und Mila sind seit 2015 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Zwar hatte es zuletzt Trennungsgerüchte um die Schauspieler gegeben, doch sollten diese nach diesem romantischen Konzertbesuch des Paares dementiert sein. Erst kürzlich hatten sie bei einem Familienausflug gezeigt, wie entspannt und harmonisch sie ihre Zeit gemeinsam mit den Kindern verbringen.

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, April 2023

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei den Oscars 2022

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

