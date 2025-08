Das waren Gründe für Brooke Hogans Entfremdung von Papa Hulk

Brooke Hogan (37) hatte in den letzten beiden Jahren vor dem Tod ihres Vaters Hulk Hogan (†71) keinen Kontakt mehr zu ihm. Wie ihr Ehemann Steven Oleksy (39) dem Magazin People berichtete, war der Grund dafür nicht die Ehe von Hulk mit Sky Daily, wie oft gemutmaßt wurde, sondern vielmehr sein Verhalten gegenüber seiner Tochter. Ein Schlüsselereignis sei Hulks Entscheidung gewesen, die Hochzeit seiner Tochter im Jahr 2022 nicht zu besuchen und sie nicht zum Altar zu führen. "Es war eine schwere Zeit für Brooke", so Steven.

In den Monaten und Jahren danach gab es laut Steven eine Reihe von Gesprächen zwischen Brooke und dem ehemaligen Wrestler, die zu weiteren Spannungen führten. Steven erklärte im Interview, dass "einige Dinge gesagt und viele Unwahrheiten ausgetauscht wurden", was die endgültige Trennung zwischen den beiden besiegelte. Steven blieb in Kontakt mit anderen Familienmitgliedern und versuchte zu vermitteln, um die Beziehung zwischen Brooke und ihrem Vater zu kitten. Doch jedes Gespräch mit seinem Schwiegervater überzeugte ihn mehr davon, dass er Brooke schützen musste. Brookes Abwesenheit bei Hulks dritter Hochzeit mit Sky im Oktober 2023 war ein Zeichen dafür, wie tief der familiäre Konflikt ging.

Brooke war als älteste Tochter von Hulk lange ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit, nicht nur durch ihn, sondern auch durch ihre eigenen Projekte im Reality-TV. Ihr Vater galt in der Öffentlichkeit als kontroverse Figur, nachdem private Aufnahmen und umstrittene Äußerungen bekannt geworden waren. Nun scheint Brooke mit ihrem Mann und ihren im Januar geborenen Zwillingen Oliver Andrew und Molly Gene einen Neuanfang zu wagen. "Familie ist das, was man daraus macht", erklärte Oleksy zur aktuellen Lebenssituation der beiden.

Getty Images Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, 2004

Instagram / mizzhogan Steven und Brooke Oleksy, Ehepaar

Getty Images Hulk Hogan, 2011