Heftiger Zoff: "Prominent getrennt" stand wohl vor dem Aus

In der beliebten RTL-Show Prominent getrennt ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen, der beinahe das Ende der Sendung bedeutet hätte. Bei der zweiten Nominierungsrunde eskalierte ein Streit zwischen den Teilnehmern, der sogar kurz vor einer handfesten Auseinandersetzung stand. Laut Bild soll das Format sogar vor dem Aus gestanden haben. "Das Ganze wirkt im Fernsehen mit der Hintergrundmusik ja schon ein wenig lustig. Aber im Ernst war das schon wirklich hart. Manche haben ja sogar geweint. Gut, dass die Produktion dazwischengegangen ist", behauptet ein Insider. Dem Blatt zufolge gab es ein Gespräch zwischen dem Sender und der Produktion, ob die Ausstrahlung nicht erfolgen soll oder der Streit wenigstens herausgeschnitten werde.

Letztlich entschied man sich jedoch, einige Ausschnitte zu zeigen, obwohl diese wohl nur einen Bruchteil dessen abbilden, was wirklich hinter den Kulissen geschah. Hintergrund des Streits ist folgender: Christina Grass (37) und Marco Cerullo (36) hatten Felix Davidson und dessen Partnerin Babu für den Auszug nominiert, was für heftige Reaktionen sorgte. Besonders Babu konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten: "Ihr habt euch schon vor der Show abgesprochen!", soll sie geschrien haben. Die Produktion sah sich gezwungen, einzugreifen, als die Situation außer Kontrolle zu geraten drohte. Ziel der Show sei es eigentlich, Ex-Paare durch das gemeinsame Bestreiten von Herausforderungen wieder näher zusammenzubringen – doch dieses Konzept birgt offenbar reichlich Konfliktpotenzial.

Auch Yeliz Koc (31), die Teilnehmerin der Show war, ließ den heftigen Streit Revue passieren. In ihrer Instagram-Story erzählte die Reality-TV-Bekanntheit, dass die Auseinandersetzung in Wirklichkeit noch dramatischer war, als es im Fernsehen gezeigt wurde. "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer. [...] Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war", berichtete Yeliz. Sie kritisierte zudem die Entscheidung der Showmacher, die Szene mit Musik zu unterlegen, um die Dramatik zu mildern: "Die Produktion hat erst einmal einen Song hinterlegt, damit das nicht so dramatisch aussieht", erklärte sie mit ironischem Unterton und betonte: "Ich war dabei, ich weiß, wie schlimm das war."

Marco, Christina, Yeliz, Nico, Giuliano, Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Felix und Babu bei "Prominent getrennt"

"Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc

