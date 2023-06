Neuer Rekord: Novak Djoković gewinnt French Open zum 23. Mal

Novak Djoković (36) konnte einen Rekord brechen. Der Serbe stand im Finale der diesjährigen French Open in Paris. Auf dem Tennisplatz stand ihm der Norweger Casper Ruud gegenüber. Auch wenn der Sportler als Favorit an den Start ging, lieferten sich die beiden ein spannendes Match. Am Ende hätte das Ergebnis kaum knapper sein können. Aber Novak nimmt nicht nur den Sieg mit nach Hause: Er stellt auch einen neuen Grand-Slam-Rekord auf!

Wie Spiegel berichtet, war das heutige Spiel für Novak nicht nur siegestechnisch ein Erfolg. Mit seinem Gewinn schafft er es zum 23. Mal an die Spitze und hängt so den Tennisstar Rafael Nadal (37) ab. Dieser erreichte den Sieg nur 22 Mal. Damit ist der 32-Jährige der neue Rekordhalter. Rafael selbst konnte in diesem Jahr nicht an den French Open teilnehmen. Er musste verletzungsbedingt aussetzten und konnte seinen Rekord nicht verteidigen. Allzu traurig dürfte der Spanier aber nicht sein, denn er gilt mit insgesamt 14 Titeln als erfolgreichster Spieler in der Geschichte der French Open.

Seine Fans dürften von Novaks Erfolg mehr als begeistert sein. Und Anhänger hat er auf der ganzen Welt. Darunter ist sogar ein sehr royaler Bewunderer. Als er im vergangenen Jahr in Wimbledon gewann, traf er den kleinen Prinz George (9). Und der freute sich sichtlich, seinem Idol die Hand schütteln zu dürfen.

Getty Images Casper Ruud, Tennisspieler

Getty Images Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen im Juli 2021

Getty Images Novak Djokovic, Tennisstar

