Novak Djokovic widmet US-Open-Sieg einem besonderen Freund

Er bleibt für immer unvergessen. Novak Djokovic (36) ist aktuell wohl einer der erfolgreichsten Tennisspieler auf der Welt. Erst im Juni stand der Sportler im Finale der French Open. Mit seinem Sieg über den Norweger Casper Ruud (24) sicherte sich der Serbe einen weiteren Rekord: Er gewann insgesamt nun 23 Grand-Slam-Titel. Zuvor hielt Rafael Nadal (37) diese Marke mit sage und schreibe 22 Siegen in dem Turnier. Jetzt konnte der Tennisstar sogar noch weiter ausbauen – und widmete seinen Sieg einer ganz besonderen Person.

Am Sonntag feierte Novak seinen nächsten großen Erfolg: Er hat die US Open gewonnen. Nach seinem Sieg sorgte er mit einer emotionalen Geste für Aufsehen: Der Serbe zeigte unter seiner Jacke ein Shirt mit der Aufschrift "Mamba Forever" – in Erinnerung an den verstorbenen Basketball-Star Kobe Bryant (✝41). Außerdem zierte ein Bild der beiden Sportler die Vorderseite. Black Mamba war der Spitzname der Basketball-Legende.

Im Januar vor drei Jahren war Kobe gemeinsam mit seiner Tochter Gianna Bryant (✝13) und einigen weiteren Personen in einem Hubschrauber unterwegs. Doch etwas war schiefgelaufen und das Fluggefährt war abgestürzt. Alle Insassen waren bei dem schrecklichen Absturz ums Leben gekommen.

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den US Open

Anzeige

Getty Images Kobe Bryant, Basketball-Legende

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den US Open

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de