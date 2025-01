Jess Glynne ist stolz auf Alex Scott bei Preisverleihung

Die ehemalige Fußballspielerin Alex Scott (40) teilte vergangenes Wochenende süße Schnappschüsse mit ihrer Freundin Jess Glynne auf Instagram. Gemeinsam feierte das Paar Alex' Aufnahme in die Barclays Women's Super League Hall of Fame. Ganz verliebt und stolz posierte das Pärchen mit der Trophäe in die Kamera. Diese Ehre feierte die ehemalige Arsenal-Spielerin in einem coolen Outfit – in einem Top ihrer Mannschaft präsentierte sie ihre Bauchmuskeln. Auch Sängerin Jess machte sich schick, sie trug ein halbtransparentes Oberteil.

Alex wurde zusammen mit Gilly Flaherty, Rebecca Welch und Steph Houghton MBE aufgrund ihrer herausragenden Fußballleistungen in die Ruhmeshalle aufgenommen. Die Freude über den wohlverdienten Preis ist den Turteltauben deutlich anzusehen. Auf einem weiteren Foto strahlt die Moderatorin über beide Ohren, während sich Jess liebevoll und mindestens genauso glücklich an ihre Schulter kuschelt.

Die beiden scheinen sich perfekt zu ergänzen – gegenüber The Times schwärmte Alex noch Ende November von ihrer Beziehung. Im Interview gab die 40-Jährige preis: "Ich wache neben meiner Partnerin Jess auf, und wir sind im Laufe der letzten anderthalb Jahre zu einer Person geworden." Seit einiger Zeit wohnen die beiden unter einem Dach und teilen die gleichen Interessen. Ihr Liebesglück hielten die beiden zuerst geheim. Obwohl sie bereits im November 2023 auf Bildern, die der Daily Mail vorlagen, knutschend in London gesehen wurden, gaben sie erst Ende Mai 2024 ihr Red-Carpet-Debüt.

Instagram / jessglynne Jess Glynne und Alex Scott

Getty Images Alex Scott und Jess Glynne, Mai 2024

