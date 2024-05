Alex Scott und Jess Glynne feiern ihr Red-Carpet-Debüt!

Alex Scott (39) und Jess Glynne (34) feiern ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich! Monatelang traten die Turteltauben nur getrennt voneinander auf. Bei der Cannes amfAR Gala zeigen sie sich nun gemeinsam. Händchenhaltend posieren die Moderatorin und ihre Liebste für die Kameras – dabei können sie kaum die Augen voneinander lassen und grinsen glücklich um die Wette. Während Alex in einem roségoldenen, schulterfreien und mit Perlen und Steinen besetzten Glitzerkleid strahlt, rockt Jess ein schlichtes bodenlanges weißes One-Shoulder-Kleid.

Alex und die Sängerin wurden bereits im Mai vergangenen Jahres erstmals miteinander in Verbindung gebracht – daraufhin wurden sie immer wieder bei heimlichen Dates erwischt. "Alex und Jess haben sich langsam angenähert und sie wollten nichts überstürzen oder zu früh an die Öffentlichkeit gehen. Aber sie sind jetzt offiziell ein Paar und scheinen wirklich glücklich zu sein", plauderte damals eine Quelle gegenüber The Sun aus und ergänzte: "Sie sind beide starke, unabhängige Frauen mit einer gemeinsamen Leidenschaft und Respekt für ihre jeweiligen Karrieren, die sich gegenseitig von der Seitenlinie aus unterstützen."

Erst im vergangenen Monat sprach Alex mit Women's Health US ganz offen über ihre Liebesbeziehung mit Jess und gab dabei zu, dass die Partnerschaft sie verändert habe: "Ich bin offener dafür, mehr zu akzeptieren und verletzlicher zu sein, und ich genieße diese Phase absolut [...]. All diese Mauern sind sozusagen eingestürzt." Durch ihre veränderte Einstellung habe sich die Beauty erst richtig auf die Beziehung einlassen können. "Es hat mir ermöglicht, in einer neuen Beziehung wirklich glücklich zu sein. Ich denke, die Liebe ist ein beängstigendes Thema und ich halte mich normalerweise fern davon. Aber es ist schön, jemanden in die Arme schließen zu können und eine Beziehung zu führen, die sich wirklich gut anfühlt", gestand sie damals ehrlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Scott, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie hat euch Alex und Jess' erster gemeinsamer Auftritt auf dem Red Carpet gefallen? Ich fand ihn supersüß! Na ja, meiner Meinung nach war das etwas unspektakulär... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de