Wie geht es Jess Glynne mit öffentlicher Beziehung mit Alex?

Jess Glynne (34) könnte derzeit nicht glücklicher sein. Die Sängerin liebt seit vergangenem Jahr die frühere Fußballspielerin Alex Scott (39). Immer wieder turteln die beiden auf öffentlichen Events wie der Brit-Award-Party – sich verstecken wollen sie nicht. "Ich habe mein Privatleben noch nie so sehr in die Öffentlichkeit gerückt, also hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe diese Seite von mir immer sehr privat gehalten, vermutlich weil ich vorher nie mit einer berühmten Person liiert war", erzählt sie im Gespräch mit The Times. Wie geht es ihr mittlerweile mit dem öffentlichen Trubel?

"Dass wir mit unserer Beziehung Aufmerksamkeit bekommen, war unvermeidbar. Aber bisher ist das nichts Schlimmes, da wir gar noch gar keine negativen Reaktionen bekommen haben", schwärmt die "Hold My Hand"-Interpretin. Doch auch abseits des Rampenlichts genießt sie die Zweisamkeit mit ihrer Liebsten in vollen Zügen, wie sie im Interview weiter ausführt. "Wir geben in unserem Beruf beide immer alles, wenn wir also nach Hause kommen zu unseren Freunden, unserer Familie oder unserem Partner, ist das unsere Zeit, um entspannen zu können", erklärt Jess.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin positiv von ihrer Partnerschaft spricht. In dem Podcast "Happy Place" öffnete sie sich bereits zu ihrem Liebesleben. "Es ist ein schönes Gefühl, eine Beziehung zu haben, die sich wirklich gut anfühlt", berichtete sie dort. Sich zu öffnen sei in der Vergangenheit nicht immer einfach für sie gewesen. Auch wenn die beiden ihre Liebe nicht verstecken wollen, möchten sie einige Details für sich behalten. "Was wir haben, das gehört nur uns", machte sie deutlich.

Backgrid Jess Glynne und Alex Scott

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

