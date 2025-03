Alex Scott und Jess Glynne feiern bei Londoner Dinnerparty

Alex Scott (40) und Jess Glynne (35) strahlten vor Glück, als sie kürzlich bei einer Dinnerparty zu Ehren der Leichtathletin Dina Asher-Smith in London teilnahmen. Händchenhaltend posierten die ehemalige Fußballspielerin und die Sängerin im Restaurant Sale e Pepe für Fotos. Während Alex im schwarz-weiß gestreiften Outfit und mit goldenen Accessoires glänzte, begeisterte Jess mit einer lässigen Kombination aus Lederjacke, Jeans und auffälliger orangefarbener Brille.

Das seit Anfang 2023 offiziell liierte Paar sorgte bereits bei früheren Auftritten für Aufsehen. Zuletzt zeigten sich Alex und Jess gemeinsam bei den Brit Awards in glamourösen Outfits. Der Times hatte Alex im vergangenen November verraten, dass die beiden in ihrer Beziehung Kraft und Unterstützung finden. Sowohl zu Hause als auch im Fitnessstudio seien sie ein unschlagbares Team, da sie zusammen an ihrer mentalen Stärke arbeiten. Wie ein Insider der Daily Mail verriet, wollten die beiden ihre Beziehung zunächst privat halten, da sie den Fokus auf das Besondere ihrer Verbindung legen wollten. Inzwischen präsentieren sie ihre Liebe immer offener und selbstbewusster in der Öffentlichkeit.

Alex, die nach ihrer beeindruckenden Sportkarriere als Moderatorin glänzt, und Jess, bekannt für Hits wie "Hold My Hand" und "Rather Be", leben seit einiger Zeit zusammen und stärken sich gegenseitig den Rücken. Ihre Fans können nicht nur bei öffentlichen Veranstaltungen einen Blick auf das glückliche Paar erhaschen – Alex und Jess versorgen ihre Follower auch in den sozialen Medien mit der einen oder anderen Privataufnahme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Scott, Moderatorin

Anzeige Anzeige