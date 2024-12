Alex Scott schwärmt von ihrer Beziehung mit Jess Glynne

Alex Scott (40) hat einen seltenen Einblick in ihre Beziehung mit der Sängerin Jess Glynne (35) gewährt. Die beiden sind seit über einem Jahr liiert, und die Moderatorin scherzt, dass sie und Jess, seitdem sie zusammengezogen sind, noch näher zusammengerückt sind. In einem Interview für The Times erklärt Alex: "Ich wache neben meiner Partnerin Jess auf, die über das letzte Jahr und acht Monate die gleiche Person wie ich geworden ist."

Alexandra beschreibt weiter, dass sie und Jess ähnliche Interessen teilen – insbesondere in Bezug auf Fitness und mentale Gesundheit. "Sie sieht, was das Training im Fitnessstudio mental für mich bewirkt, also macht sie das Gleiche", erklärt sie. Die Sportexpertin erinnert sich auch an eine kürzliche Veranstaltung im luxuriösen Kaufhaus Selfridges, bei der Jess geehrt wurde, nachdem sie das Gesicht von Rihannas (36) Marke "Fenty Hair" geworden ist. "Ich liebe es, Jess aufblühen zu sehen. Ich wollte nicht mit Rihanna fotografiert werden, weil ich wollte, dass das Rampenlicht auf Jess gerichtet ist", schwärmt Alex weiter.

Abseits des Scheinwerferlichts genießen Jess und Alexandra ihre gemeinsame Zeit und sind bemüht, ihre Beziehung zu schützen. Seit ihrem öffentlichen Debüt als Paar bei den Brit Awards im März dieses Jahres haben sie langsam begonnen, mehr über ihre Liebe zu teilen. "Es hat eine Weile gedauert, weil wir wussten, dass das, was wir haben, so besonders ist, also ging es darum, es für uns zu bewahren, damit es weiterhin schön bleibt", erklärt Alexandra. Die beiden lernten sich vor über einem Jahr kennen. Jess ist bekannt für Hits wie "Hold My Hand" und "Don't Be So Hard on Yourself", während Alexandra nach ihrer erfolgreichen Fußballkarriere als Moderatorin und Sportkommentatorin große Erfolge feiert.

Instagram / jessglynne Alex Scott und Jess Glynne im Juli 2024

Getty Images Jess Glynne, Sängerin

