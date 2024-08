Jess Glynne und Alex Scott genießen romantischen Ibiza-Trip

Jess Glynne (34) und Alex Scott (39) lassen es sich im Urlaub so richtig gutgehen! Die Musikerin und die Ex-Fußballspielerin urlauben derzeit auf Ibiza. Ein paar Einblicke in ihren Trip gewährt die "Hold My Hand"-Interpretin nun in einer süßen Bilderreihe auf Instagram. Ein Bild zeigt sie und ihre Freundin auf einem Boot – Alex lehnt sich an Jess an, während diese ihr liebevoll über den Kopf streichelt. Auf einer weiteren Aufnahme genehmigt sich das Paar einen Drink und lacht unbeschwert in die Kamera. "Ich habe eine Entscheidung getroffen, und diese Entscheidung war, glücklich zu sein", schwärmt die Sängerin unter den Schnappschüssen.

Lange hielten die 34-Jährige und ihre Partnerin ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer ist die Freude der Fans über die regelmäßigen Liebes-Updates, die die zwei mittlerweile teilen. "So hübsch und ihr seid so ein schönes Paar", schreibt ein User begeistert unter das Posting. Zwei weitere kommentieren: "Ihr beide seht umwerfend zusammen aus – Liebe pur" und "Es ist schön, euch so glücklich zu sehen."

Jess und Alex waren erstmals im Herbst 2023 miteinander gesehen worden. Immer wieder wurde daraufhin über eine Beziehung gemunkelt, bis sie ihre Liebe mit einem Pärchenauftritt bei den Brit Awards im März dieses Jahres publik machten. Seitdem zeigen sie sich immer wieder zusammen bei Veranstaltungen und wirken stets total verliebt. Wie happy sie ist, machte Jess auch im Podcast "Happy Place" deutlich. "Es ist ein schönes Gefühl, eine Beziehung zu haben, die sich wirklich gut anfühlt", schwärmte sie.

Instagram / jessglynne Jess Glynne und Alex Scott

Getty Images Alex Scott und Jess Glynne, Mai 2024

