Beziehung mit Jess Glynne: Alex Scott ist "verletzlicher"

Bei ihrer Partnerin Jess Glynne (34) kann sich Alex Scott (39) von einer ganz anderen Seite zeigen! Das verrät die Sportexpertin nun in einem Interview mit Women's Health US. Durch ihre Liebesbeziehung zu der Sängerin habe sie sich verändert. "Ich befinde mich im Moment in dieser Blase... Ich bin offener dafür, mehr zu akzeptieren und verletzlicher zu sein und ich genieße diese Phase absolut", gesteht sie und fügt hinzu: "Ich genieße es zu sagen: 'Okay, ich werde genauso weitermachen.' Ich glaube, vorher war ich sehr verunsichert. All diese Mauern sind sozusagen eingestürzt."

Die Veränderung in ihrer Einstellung habe der Moderatorin geholfen, sich so richtig auf die Partnerschaft einzulassen. "Es hat mir ermöglicht, in einer neuen Beziehung wirklich glücklich zu sein. Ich denke, Liebe ist ein wirklich beängstigendes Thema und ich halte mich normalerweise ziemlich fern davon. Aber es ist schön, jemanden in die Arme schließen zu können und eine Beziehung zu führen, die sich wirklich gut anfühlt", erklärt Alex offen.

Eine Beziehung zu führen, die im Interesse der Öffentlichkeit steht, ist auch für ihre Partnerin Jess etwas ganz Neues gewesen, wie diese kürzlich gegenüber The Times ausplauderte: "Ich habe mein Privatleben noch nie so sehr in die Öffentlichkeit gerückt, also hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe diese Seite von mir immer sehr privat gehalten, vermutlich weil ich vorher nie mit einer berühmten Person liiert war." Der öffentliche Trubel sei zwar ungewohnt, aber bisher nichts, was Jess negativ auffällt. "Dass wir mit unserer Beziehung Aufmerksamkeit bekommen, war unvermeidbar. Aber bisher ist das nichts Schlimmes, da wir gar noch gar keine negativen Reaktionen bekommen haben", gab die Musikerin damals zu.

Getty Images Alex Scott, Moderatorin

Getty Images Jess Glynne, Musikerin

