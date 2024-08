"Peinlich": Sophia Thiel erntet harte Kritik für Wacken-Look

Das Wacken Open Air lockt jedes Jahr Tausende Heavy-Metal-Fans in die kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein. Auch Sophia Thiel (29) und ihre Schwester Bella lassen sich dieses Spektakel nicht entgehen und zeigen stolz ihre maßangefertigten Outfits in einem Beitrag auf Instagram. In der Bildbeschreibung fragt Sophia ihre Follower nach deren Meinung zu den aufwendigen Kostümen, die ganz unter dem Motto "Hexen und Zauberer" stehen. Diese Frage hätte sie im Nachhinein wohl lieber nicht gestellt, denn die Antworten fallen alles andere als positiv aus. "Wacken lebt man und verkleidet sich nicht", schimpft ein Nutzer. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Nach letztem Jahr und dem Feedback wohl nichts gelernt? Peinlich!"

Auch wenn einige den Aufwand für ihre Looks zu schätzen wissen, finden sie die Verkleidungen der beiden Schwestern unpassend. "Das wäre eher was für eine Comic Con", schreibt ein User und betont: "Total geile Outfits, aber doch nichts für ein Metal-Festival." Zwischen all dem Hate finden sich allerdings auch Komplimente: "Yeah. Let’s rock. Ich wusste nicht, dass du so einen guten Musikgeschmack hast!", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Fan der Fitness-Bloggerin wünscht ihr viel Spaß auf dem Event und gibt ihr in Anbetracht der vielen Hate-Kommentare sein Motto mit auf den Weg: "Leben und leben lassen!"

Schon 2023 besuchte die 29-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester das Heavy-Metal-Festival und warf sich ordentlich in Schale. Auch im vergangenen Jahr teilte sie einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform, in dem sie ihren Festivallook präsentierte. Die Kommentare lesen sich ähnlich wie dieses Jahr: "Lächerlich, von Metal keine Ahnung", behauptete ein verärgerter User und ergänzte: "Das ist doch keine Karnevalsveranstaltung!"

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihre Schwester Bella, 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel auf dem Wacken Open Air

