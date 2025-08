"Prominent getrennt"-Felix gesteht: Er will Babu zurück

Babu und Felix sorgten in der siebten Folge von Prominent getrennt für bewegende Momente. Felix offenbarte seiner Ex-Freundin, dass er sie zurückhaben möchte. "Ich wollte dich nie verlieren. Ich hätte das auch niemals weggeschmissen. Das war richtig schön", gestand er ihr mit viel Gefühl. Babu reagierte darauf mit der Frage: "Was willst du denn?", worauf ihr Ex-Partner offen antwortete: "Was ich will? Dich. Deswegen bin ich auch hier. Aber ich möchte niemanden überzeugen, der nicht möchte." Am nächsten Morgen teilte Babu ihrer Mitstreiterin Laura Peuker (25) die Ereignisse mit und offenbarte, dass sie eigentlich kein Interesse an einer Rückkehr zu Felix habe.

Nach diesem intensiven Gespräch musste das Ex-Paar Zeit allein miteinander verbringen, um in der Runde "Zeit zu Zweit" Dinge zu klären, die bislang unausgesprochen blieben. Dabei gestand Felix erneut: "Natürlich liebe ich dich noch. Bedingungslos." Er zeigte sich zuversichtlich, dass ihre Beziehung eine Zukunft haben könnte. Babu hingegen betonte, dass sie nach der Show erst einmal abwarten möchte, wie es weitergeht. Nach der Aussprache fühlte sie sich jedenfalls erleichtert, ließ aber offen, ob sie Felix eine zweite Chance geben wird.

Babu wurde einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme an der Sendung Beauty & The Nerd bekannt. Felix ist ebenfalls kein Unbekannter im Reality-TV und war bereits in verschiedenen Formaten zu sehen. Bei "Prominent getrennt" geriet er für sein teils sehr emotionales und lautstarkes Auftreten gegenüber anderen Kandidaten in die Kritik. In einer Instagram-Story verteidigte er im Nachhinein sein Verhalten und betonte, er habe sich nur gegenüber Männern laut geäußert und sehe darin kein Fehlverhalten.

