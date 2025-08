Sechsstellig: So viel verdient Anne Wünsche dank OnlyFans

Anne Wünsche (33) hat in einem Interview mit BestFans verraten, wie viel sie dank ihrer Aktivitäten auf OnlyFans monatlich verdient. Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin gab preis, dass ihre Einnahmen aus erotischem Content aktuell zwischen 250.000 und 300.000 Euro brutto im Monat liegen. "Ich weiß, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber ich bin stolz darauf, was ich als dreifache Mama erreicht habe", erklärte sie offen. Mit diesen Zahlen bewegt sich Anne in einem Bereich, der bei vielen Staunen auslöst – auch wenn sie dafür häufig kritisiert wird.

Die 33-Jährige ist seit Jahren auf der Plattform OnlyFans aktiv, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, exklusive Inhalte gegen Bezahlung anzubieten. Dass sie sich dort auf erotische Inhalte spezialisiert hat, ist kein Geheimnis. Die ehemalige Darstellerin der Reality-TV-Szene begegnet kritischen Stimmen jedoch gelassen. Für Anne zählt vor allem, dass sie damit ihre Familie gut versorgen und ihren Traum von finanzieller Unabhängigkeit leben kann. Trotz der Kontroversen scheint sich ihr Engagement auszuzahlen, wie die beeindruckenden Einnahmen zeigen.

Für Anne ist OnlyFans inzwischen weit mehr als nur ein Nebenverdienst. Die dreifache Mutter hat in der Vergangenheit oft über die Herausforderungen gesprochen, Kindererziehung, Karriere und finanzielle Sicherheit unter einen Hut zu bringen. Ihr Einstieg in die Plattform sorgte zunächst für Diskussionen, doch Anne hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie stolz auf das ist, was sie erreicht hat. Auf Instagram verriet sie, ob ihre Kinder von ihrem Job als Erotikmodel wissen: "Natürlich wissen meine Kinder, was ich arbeite. Sie wissen auch ungefähr, auf was für einer Plattform das Ganze landet – zumindest haben sie es schon mal gehört."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025