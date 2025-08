Jana Klein hadert mit sich selbst bei "Prominent getrennt"

Jana Klein und Sidar Sahin stehen in der aktuellen Staffel der Reality-Show Prominent getrennt im Rampenlicht – doch der Erfolg in den Spielen bleibt bislang aus. Nach einer besonders schwachen Leistung in der siebten Folge, bei der sich ihre Konkurrenten Laura Peuker (25) und Jonny Jaspers (32) das Safety-Ticket sichern konnten, erreichte der Frust bei Jana den Höhepunkt. Unter Tränen flüchtete die Reality-Darstellerin aus der Situation, Sidar eilte ihr direkt hinterher.

In einem emotionalen Moment ließ sie ihrem Ärger freien Lauf: Jana erklärte aufgelöst, dass es peinlich sei, was die beiden bisher ablieferten. Sie gestand, dass sie gehofft hatte, dem Publikum bei "Prominent getrennt" eine andere Seite von sich zeigen zu können. "Genau das, was die Leute von mir denken, zeige ich hier: Dass ich dumm bin, dass ich nichts kann", schluchzte sie. Sidar versuchte, sie zu trösten und versicherte ihr, dass sie überreagiere, doch Janas Gefühle ließen sich nicht so leicht beruhigen.

Jana wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Are You The One? bekannt. Dort lernte sie Sidar kennen, mit dem sie nach der Show eine Beziehung einging. Im August 2024 kam es aufgrund von Sidars Untreue zur Trennung. Trotz ihrer Differenzen zeigten sich die beiden bei "Prominent getrennt" immer wieder darum bemüht, einander zu unterstützen und miteinander klarzukommen. Während Sidar bald als Single in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein wird, hat Jana inzwischen ihre neue Beziehung mit Kevin Bongers alias Orangemorange (32) öffentlich gemacht.

