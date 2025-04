ProSieben bringt Show "Crash Games" nach zehn Jahren zurück

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen, denn schon bald kehrt die Kult-Spielshow "Crash Games – Jeder Sturz zählt" ins Fernsehen zurück. Das bestätigte ProSieben jetzt gegenüber DWDL. Die Sendung ging 2014 an den Start und lief rund ein Jahr. Das Rad neu erfinden will der Sender offenbar nicht: Wie schon in der Vergangenheit treten die Spieler in Zweierteams bei aberwitzigen und nicht ganz ungefährlichen Challenges gegeneinander an. Ziel ist es, so wenig wie möglich zu stürzen, denn jeder Sturz wird als "Fail" gewertet und kann den Kandidaten den Sieg kosten.

Eine kleine Neuerung gibt es aber doch: Anders als damals werden sich nicht zwei "Normalo"-Teams duellieren – stattdessen besteht das eine Team aus TV-Bekanntheiten oder Realitystars. Am Ende winkt ein Preisgeld von 20.000 Euro. Während der ersten Ausstrahlung von "Crash Games" war außerdem Kommentator Peter Rütten ein echtes Highlight. Er reizte die Spieler mit seinen teils frechen und spitzen Kommentaren. Bisher ist allerdings nicht klar, ob der Komiker auch diesmal wieder mit von der Partie ist. Die Fans der Show werden sich sicher über neue Folgen freuen – obwohl sie in den vergangenen Jahren nie ganz von den Bildschirmen verschwand: Die insgesamt zwölf Folgen aus 2014 wurden im Programm von ProSieben oft als Lückenfüller wiederholt.

Die Produktion für "Crash Games" soll bereits in diesem Sommer beginnen. Bewerben können sich Interessierte schon jetzt. Worauf sie sich einlassen, zeigt aber schon der Castingaufruf: "Ihr seid ein dynamisches Duo, das sich jeder Challenge stellen möchte? Mit dem Mini-Bike über einen schmalen Steg radeln, ohne dabei ins Becken voller Schlamm zu fallen, ist für euch keine Herausforderung? Mit dem Surfbrett einen Hügel voller Tonnen runtersurfen klingt geil? Einen glitschigen Hang hochlaufen ist easy? Dann bewerbt euch!" Klar ist, dass die Spiele vor allem der Unterhaltung dienen und vergleichbar mit dem Konzept der japanischen Kultshow "Takeshi's Castle" dem Prinzip der Schadenfreude folgen.

Instagram / peterruettenofficial Peter Rütten im Dezember 2024

Instagram / peterruettenofficial Peter Rütten, Komiker und Autor

