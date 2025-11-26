Charlie Heaton schwärmt von Arbeit mit Freundin Natalia Dyer

Charlie Heaton (31) hat in einem Interview mit dem Magazin Wonderland seltene Einblicke in seine Beziehung mit Natalia Dyer (28) gegeben. Die beiden Schauspieler, die sich 2016 beim Casting für die Netflix-Serie Stranger Things kennengelernt haben, sind seit rund neun Jahren ein Paar. "Es ist ein Geschenk, mit meiner besten Freundin zu arbeiten", teilte Charlie über die Zusammenarbeit mit Natalia am Set mit. Die beiden unterstützen sich auch in schwierigen Momenten des Schauspielberufs, wie Charlie erklärte: "Wir können darüber sprechen, wenn mal etwas nicht klappt oder wenn man denkt, eine Szene lief nicht gut." Zudem betonte er, wie kostbar der gemeinsame Austausch sei.

Neben ihren beruflichen Aktivitäten verbindet das Paar auch privat eine besondere Leidenschaft: Zusammen führen sie Zweipersonenstücke auf – sei es im heimischen Wohnzimmer oder sogar in einem nahegelegenen Park. "Das klingt total nerdig", gab der Brite lachend zu, als er im Interview über diese gemeinsame Beschäftigung sprach. Obwohl sie ihre Beziehung über die Jahre größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben, sind die Reaktionen der Fans nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, wie People berichtet. Charlie beschrieb diese Reaktionen schlicht als "nett", räumte jedoch ein, dass die Aufmerksamkeit den Fans einen zusätzlichen Grund gebe, sich mit der Beziehung ihrer Seriencharaktere, Nancy und Jonathan, zu identifizieren.

Charlie, der mit 20 Jahren Vater wurde, schätzt heute vor allem die Zeit, die er abseits des Rampenlichts verbringen kann. Natalia, die seit dem Durchbruch mit "Stranger Things" ebenfalls ein gefragter Star ist, äußerte sich zuvor ebenfalls über die Herausforderungen ihrer Beziehung unter öffentlicher Beobachtung. Doch der Alltag des Paares scheint trotz des Trubels von Hollywood harmonisch und geprägt von gegenseitiger Unterstützung zu sein. Ihre Verbindung, die sie sowohl beruflich als auch privat eng zusammenführt, scheint für beide eine stabile Basis in einem oft turbulenten Leben zu bieten. Aktuell feiert die fünfte Staffel von "Stranger Things" Premiere, ein besonderes Highlight für die Fans genauso wie für das Paar.

Getty Images Charlie Heaton bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" 2025

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Januar 2020

Getty Images Charlie Heaton, Schauspieler