Ariana Grande plant kleinere "Eternal Sunshine"-Tour 2026

Ariana Grande (32) hat bekanntgegeben, dass ihre kommende "Eternal Sunshine"-Welttournee 2026 deutlich kleiner ausfallen wird als ihre bisherigen Tourneen. Die Sängerin und Schauspielerin verriet in einem Gespräch mit Nicole Kidman (58) für das Interview Magazine, dass sie nur etwa 45 Shows spielen wird – ungefähr die Hälfte ihrer früheren Konzertanzahl. Die Tour startet am 1. Juni 2026 in Oakland, Kalifornien, und endet Ende August in London. Ariana erklärte, dass sie sich auf die neue Erfahrung freue, da sie in den letzten Jahren ihre Beziehung zur Musik vollständig überarbeitet habe.

Ariana erzählt: "Ich bin wirklich dankbar und aufgeregt, auf eine Weise, die sich für mich ganz anders anfühlt. Ich habe in den letzten Jahren gerade meine Beziehung zur Musik und zum Touren geheilt." Die 32-Jährige betont, dass sie die Zeit abseits der Bühne genossen habe, besonders während ihrer Arbeit an den Filmen "Wicked" und "Wicked: For Good", in denen sie die Rolle der Glinda übernahm. Diese Phase habe ihr geholfen, sich von den negativen Aspekten ihrer Karriere zu distanzieren und ihre Liebe zur Musik wiederzuentdecken. Ihre nächste Tour soll nun ein entspannteres und authentischeres Erlebnis werden.

Für Ariana wird es die erste große Konzertreise seit sieben Jahren sein. Zuletzt hat sie nämlich ihre Gesangskarriere für den Durchbruch in Hollywood pausiert. Statt für ihre eigenen Shows reiste sie für Filmpremieren um die Welt – wie zuletzt in Singapur, wo ein Zwischenfall die freudige Stimmung dämpfte. Ein Mann stürmte die Barrikaden des gelben Teppichs, lief auf Ariana zu und packte sie an den Schultern. Der Angreifer wurde mittlerweile zu neun Tagen in Haft verurteilt und des Landes verwiesen.

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards im September 2025

Imago Ariana Grande und Cynthia Erivo bei der Premiere von "Wicked For Good" im Lincoln Center in New York, November 2025