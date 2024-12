Früher Filmstar, heute Talkmaster: Das ist Louis Klamroth

Louis Klamroth (35) leitet seit Januar 2023 die beliebte Talkshow Hart aber fair in der ARD, nachdem Frank Plasberg (67) die Sendung im November 2022 zum letzten Mal präsentierte. Als 31-Jähriger führte er beim Sender ProSieben zur Primetime Interviews mit den damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (66) und Annalena Baerbock (43). Mit seiner Sendung "Klamroths Konter" auf n-tv erlangte er zuvor bereits Aufmerksamkeit und erhielt dafür 2018 den Deutschen Fernsehpreis. Was viele vergessen: Schon als 13-Jähriger spielte Louis in Sönke Wortmanns (65) Film "Das Wunder von Bern" die Hauptrolle.

Damit ist Louis schon deutlich länger in der Medienlandschaft aktiv, als viele TV-Zuschauer wissen. Dabei zierte sein Gesicht als der schüchterne Junge Matthias Lubanski die Kinoplakate des Erfolgsstreifens. In "Das Wunder von Bern" wird die Geschichte von Deutschlands unerwartetem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern erzählt. Darüber hinaus thematisiert der Film die Schwierigkeiten eines heimgekehrten Kriegsgefangenen, gespielt von Peter Lohmeyer (62). An der Seite seines Vaters erspielte sich Louis mit seiner Rolle die Goldene Kamera als bester Nachwuchsschauspieler.

Wie t-online berichtete, schlug Louis nach seinem Erfolg als Schauspieler jedoch einen anderen Weg ein: Nach dem Abitur absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in Guatemala, wo er sich für benachteiligte Kinder einsetzte. 2010 reiste er nach Haiti, um nach dem verheerenden Erdbeben bei den Aufbauarbeiten zu helfen. "Ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht", sagte er später in einem Interview über diese Entscheidung. Das Studium der Politischen Ökonomie führte ihn nach London. Außerdem sammelte er zu Studienzeiten Erfahrungen in verschiedenen Medienhäusern, unter anderem bei Günther Jauch (68).

https://www.filmportal.de/node/17749/material/659287 Louis Klamroth auf dem Filmplakat "Das Wunder von Bern"

Getty Images Louis Klamroth beim Deutschen Fernsehpreis 2018

