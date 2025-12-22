Tennisprofi Sabine Lisicki schon seit Monaten verheiratet

Sabine Lisicki (36) hat längst Ja gesagt – und kaum jemand hat es mitbekommen: Die Tennisspielerin hat ihrem Partner Rouven bereits am Rosenmontag 2025 in den USA standesamtlich das Jawort gegeben. Gegenüber Bunte spricht Sabine offen über die heimliche Trauung und verrät zugleich die nächsten Pläne. Im Sommer 2026 soll in Europa groß gefeiert werden, mit Familie und Freunden – an ihrer Seite Tochter Bella, die ihren ersten Geburtstag schon hinter sich hat. Sabine klingt gelöst und fröhlich, die Sportlerin will die große Feier ohne Druck angehen. "Mir ist wichtig, dass alle Spaß haben", plaudert sie aus und lächelt dabei hörbar durch jedes Wort.

Die Planung für das europäische Fest läuft, inklusive Kleid und wahrscheinlich mehr als einer Location-Idee. "Es wird sehr heiß werden. Aber ich freue mich so auf die Planung, die Kleidersuche", kündigt Sabine an. An Rouven, einem Unternehmer und Millionenerben, schätzt die Athletin offenbar die Verlässlichkeit im Alltag und den Umgang mit Bella. Gleichzeitig spricht Sabine offen über die Herausforderungen der vergangenen Monate: Ihre Schwangerschaft sei schwer gewesen, sagt sie – ein Thema, das die Sportlerin bewusst anspricht, ohne dabei zu klagen. Und obwohl die Geburt von Bella vieles verändert habe, schließt Sabine eine wachsende Familie nicht aus. "Ich wollte tatsächlich immer mehrere Kinder haben, weil ich es schön finde, wenn man mit Geschwistern aufwächst", erklärt sie.

Vor wenigen Monaten gewährte Sabine bei Instagram einen emotionalen Rückblick zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Bella. Mit einer rührenden Bilderreihe ließ die Tennisspielerin ihre Fans an den großen und kleinen Momenten des ersten Jahres teilhaben. "Ein Jahr der Premieren und des Lachens, voller Lektionen und unzähliger wertvoller Erinnerungen", schrieb Sabine zu den Fotos, die Bella mit bunten Luftballons und beim Kuscheln zeigten. Besonders berührend wurde es bei der Botschaft an ihre Tochter: "Du machst unsere Welt schöner, einfach nur dadurch, dass du da bist." Die Sportlerin zeigte aber nicht nur Glücksmomente, sondern sprach auch offen über eine schwere Zeit, als ein Hurrikan die junge Familie aus ihrem Zuhause in Florida zur Evakuierung zwang.

Sabine Lisicki bei "Alles was zählt"

Sabine Lisicki mit ihrem Baby, 2025

Sabine Lisicki mit ihrer Tochter Bella, September 2025

