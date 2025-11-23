Victoria Beckham setzt Geri Ultimatum wegen Spice-Girls-Doku

Zwischen Victoria Beckham (51) und Geri Halliwell (53) scheint ein neuer Konflikt zu schwelen. Der Grund: Ein geplantes Netflix-Projekt zur Feier des 30-jährigen Bestehens der Spice Girls. Während Victoria, Melanie C. (51), Melanie B. (50) und Emma Bunton (49) das Vorhaben unterstützen, soll Geri bislang keine klare Zusage gemacht haben. Dies sorgt offenbar für Unmut, und Victoria soll Geri mittlerweile ein Ultimatum gestellt haben. Berichten zufolge will die Designerin die Dokumentation um jeden Preis realisieren: "Entweder sie macht mit, oder wir setzen das Projekt ohne sie um", soll sie laut OK! deutlich gesagt haben.

Hinter den Kulissen spitzt sich die Lage weiter zu. Insidern zufolge zögert Geri, weil sie sich in der Gruppe nicht ausreichend unterstützt fühlt. Dieses Gefühl soll durch die jüngste Kontroverse um ihren Ehemann Christian Horner (52) noch verstärkt worden sein. Ein Insider erklärt: "Geri hat das Gefühl, die Kontrolle teilweise verloren zu haben. Ihr Zögern ist ein Versuch, sie zurückzugewinnen. Für die anderen wirkt es jedoch, als würde sie den Prozess behindern." Netflix zeigt sich derweil flexibel: Laut Produktionskreisen wäre eine Dokumentation auch mit nur vier der fünf Spice Girls möglich – ein Szenario, das Victoria offenbar nicht ausschließt.

In der Vergangenheit waren Konflikte zwischen den Bandmitgliedern nicht unüblich. Geri verließ die Girlband 1998 überraschend, was die Gruppe damals vor große Herausforderungen stellte. Zwar kehrte sie später zurück, jedoch blieben Spannungen bestehen. Trotz allem eint die Frauen ihre gemeinsame Geschichte und der enorme Erfolg der Band. Victoria selbst befindet sich derzeit auch privat in einer Zeit des Aufbruchs: Mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) scheint es wieder mehr Kontakt zu geben – ein Hoffnungsschimmer nach einer Phase der medial viel beachteten Distanzierung.

Getty Images Geri Halliwell und Victoria Beckham im Jahr 2007

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham

