Video enthüllt: Timothée Chalamet ist nicht Rapper EsDeeKid

Timothée Chalamet (29) hat die wilde Fan-Theorie, er stecke hinter dem maskierten Rapper EsDeeKid, mit einem Schlag beendet. In London, in einem Minimarkt im Norden der Stadt, stand der Schauspieler nun zusammen mit dem Drill-Rapper für einen Remix des Tracks "4 Raws" vor der Kamera. Zuerst sieht man ihn im Stil des maskierten Briten nur mit Sturmhaube. Dann der Moment, auf den alle gewartet haben: Er zieht die Maske ab und rappt selbst, Seite an Seite mit EsDeeKid. Das Video, das am Wochenende auf Instagram online ging, verbreitete sich in Windeseile und lieferte die Auflösung der Gerüchte – ohne den Spaß an der Sache zu nehmen.

Der Clip spielt bewusst mit den Indizien, die das Netz zuvor in den Ermittlungsmodus versetzt hatten: die grünen Augen, die Bandanas, der Totenkopf-Schal. Der 29-Jährige rappt lässig: "Es ist Timothée Chalamet, der entspannt abhängt und versucht, 100 Millionen Dollar zu verdienen." Dazu verteilt er zwischen den Punchlines kleine Seitenhiebe und Komplimente. Über seine Freundin Kylie Jenner (28) rappt er augenzwinkernd: "Mädchen hat eine Milliarde Dollar" – ein klarer Gruß an ihr Beauty-Imperium. Gleichzeitig droppt der Schauspieler mehrfach den Titel seines kommenden Films "Marty Supreme". In der Szene kam die Überraschung an: Der britische Star Central Cee reagierte unter dem Video mit "Naaa" und Tränenlach-Emojis, während US-Rapper Shaboozey (30) selbstbewusst prophezeite: "Das wird Nummer eins". BBC-Moderator Greg James (40) legte nach und kommentierte zufrieden: "Alles wurde enthüllt."

Noch vor einer Woche hatte der Schauspieler die Gerüchte um sein angebliches Doppelleben sogar noch befeuert. In einem Interview mit Heart Radio in London lenkte Timothée alle Aufmerksamkeit auf sich, als er auf die EsDeeKid-Spekulationen angesprochen wurde. Erst erklärte er knapp: "Kein Kommentar." Dann legte er mit einem rätselhaften Lächeln nach: "Ich habe dazu zwei Worte" – um nach einer Pause vielsagend zu ergänzen: "Alles wird sich zu gegebener Zeit klären." Kein Wunder, dass diese Aussage bei den Fans für noch mehr Diskussionen sorgte.

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Rapper Central Cee, Oktober 2024

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler