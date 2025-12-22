Antonia Elena offen: Plant sie weiteren Nachwuchs mit Fabio?

Antonia Elena hat jetzt in einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass sie sich mit ihrem Partner Fabio – den sie selbst liebevoll Fabi nennt – Nachwuchs vorstellen kann. Auf die Frage, ob ein Baby für die beiden Thema sei, antwortete die Influencerin offen: "Auf jeden Fall!" Gleichzeitig bremste sie jedoch die Erwartungen: "Aber alles mit der Zeit, aktuell ist nichts geplant", stellte sie klar. Die beiden leben ihr frisches Liebesglück zusammen und zeigen sich als eingeschworenes Team, das seinen Alltag gemeinsam anpackt – mit klarer Rollenverteilung dort, wo es nötig ist.

In ihren Storys erklärte Antonia, warum die Vorstellung von einem gemeinsamen Kind für sie so stimmig ist. "Bei ihm weiß ich, dass er mit mir ein Kind bekommt und mir hilft, so gut er kann und wir als Team funktionieren", schrieb sie. Sie hob hervor, dass Fabi schon jetzt für ihren Sohn Noah viel Verantwortung übernimmt, sie entlastet, Nächte übernimmt und aufmerksam einspringt, wenn sie Unterstützung braucht. "Fabi ist ein ganz toller Mann, der nicht einfach nur ein Kind will, sondern wirklich Papa sein möchte" – ein Unterschied, den sie ausdrücklich betonte.

Ob dahinter eine kleine Spitze gegen Ex Christian Wolf (30), dem Vater von Noah, steckt? Das Co-Parenting mit ihm lief in der Vergangenheit nicht immer leicht. In Fragerunden auf Instagram hatten die beiden offen über Höhen und Tiefen ihres Familienalltags gesprochen. "Es gab in der Vergangenheit Phasen, da ging es besser und auch welche, da war es weniger gut", sagte der Fitness-Influencer damals und betonte: "Aktuell klappt es top." Für beide stand immer im Vordergrund, ihrem Sohn ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Fabian Müller im Oktober 2025

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025