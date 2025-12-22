Darum machten Jennifer Saro und Inscope gemeinsames Video

Jennifer Saro (29) spricht offen über eine der turbulentesten Phasen ihres Lebens: In der Talkshow "deep und deutlich" erzählt die ehemalige Bachelorette, wie sie nach einer Nacht mit YouTuber Inscope21 (31) schwanger wurde. Die Influencerin ging allein durch Schwangerschaft und Geburt, ohne Unterstützung vom Vater. Vor Kurzem trafen sich Jennifer und Niko für ein gemeinsames Video – nicht, um ihn anzugreifen, sondern um die Vergangenheit zu ordnen und abzuschließen: "Ich hatte kein Interesse daran, dass er durch den Dreck gezogen wird. Ich wollte einfach nur die Vergangenheit abschließen. Er hat Fehler eingestanden. Mir war wichtig, dass er einsieht, dass mich zu keiner Zeit Schuld getroffen hat und ich immer mein Bestes gegeben, zurückgesteckt und geschluckt habe. Und ich immer versucht habe, dass wir es hinbekommen."

Mittlerweile verstehen sich Jennifer und Niko wieder besser. "Seit Anfang des Jahres ist unser Verhältnis besser. Wir haben miteinander geredet. Er meinte, er will es besser hinkriegen. Wir haben es ein bisschen aufgearbeitet, wie es mir in der ganzen Zeit ging. Es war wirklich ein sehr ehrliches Gespräch", erklärt die 29-Jährige und fügt hinzu: "Ich dachte, es ist das Beste für mein Kind, daher lassen wir es in der Vergangenheit. Es geht um mein Kind und nicht darum, ob ich persönlich das jetzt möchte."

Für die Social-Media-Persönlichkeit ist der Alltag mit einem Kind mit Behinderung eine große Aufgabe, aber auch ein neues Zentrum ihres Lebens. In den sozialen Medien teilt sie immer wieder Ausschnitte aus ihrem Familienalltag und zeigt dabei, wie eng die Bindung zu ihrem Sohn ist. Gleichzeitig bleibt das Verhältnis zu Niko ein sensibles Thema, das die beiden nun abseits der großen Bühne weiterentwickeln wollen.

Anzeige Anzeige

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn im Oktober 2024