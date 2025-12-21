Nach schwerem Verlust: Holly Hagan erwartet ein Mädchen

Holly Hagan (33) hat jetzt in einem emotionalen Gender-Reveal-Video auf Instagram bekanntgegeben, dass sie ein kleines Mädchen erwartet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jacob Blyth und ihrem Sohn Alpha-Jax feierte die Familie diese besondere Nachricht. In der Aufnahme sieht man den werdenden Vater, der eine Konfettikanone vor einem Weihnachtsbaum zündet, woraufhin pinke Schnipsel durch die Luft fliegen. Die Freude war groß, denn sowohl Holly als auch Jacob hatten sich eine Tochter gewünscht. Die glücklichen Eltern sprangen vor Freude, während die 33-Jährige die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Die frohe Botschaft kommt für die Reality-TV-Darstellerin in einer Zeit großer Trauer. Erst vor zwei Monaten musste die TV-Bekanntheit den tragischen Verlust ihrer jüngeren Halbschwester Darci verkraften, die im Alter von nur 19 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verstorben war. In einem emotionalen TikTok-Video sprach Holly von den vergangenen schwierigen Wochen und der tiefen Trauer, die ihre Familie durchlebt. "Es fühlt sich an, als wäre die Welt für uns stehen geblieben", teilte sie mit ihren Followern und erklärte, dass die Abende besonders schwer seien. Trotzdem gibt die Nachricht von ihrer Schwangerschaft der jungen Familie neue Hoffnung und einen kleinen Lichtblick in diesen schwierigen Zeiten.

Ihr erneutes Babyglück hatte Holly erst vor wenigen Wochen verkündet. Damals veröffentlichte die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram ein bewegendes Video, in dem sie gemeinsam mit Jacob die Baby-News teilte. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Unser kleiner Regenbogen mitten im Sturm. Baby Blyth Nummer zwei kommt im Mai 2026." Die herzlichen Worte bewegten viele Fans, die der Familie in den Kommentaren Trost und Glückwünsche zusprachen.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, ihr Mann Jacob Blyth und Sohn Alpha-Jax, Dezember 2025

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, November 2025