Kurz vor Krankenhaus: Vanessa Nwattu teilt ehrliches Update

Vanessa Nwattu (25) hat ihren Fans auf Instagram ein ehrliches Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand gegeben. Die Reality-TV-Bekanntheit kämpfte zuletzt mit einer schweren, eitrigen Mandelentzündung, die sie fast ins Krankenhaus gebracht hätte. "Ich bin nur ganz knapp an einem Krankenhausaufenthalt vorbeigekommen. Es war nicht einfach nur 'krank sein', es war mein Körper, der komplett auf Alarm gegangen ist", schrieb Vanessa über die letzte Woche, die von extremen Schmerzen und lähmender Erschöpfung geprägt war. Nun gibt es aber Entwarnung: Das Antibiotikum wirkt endlich. Sie kann wieder schlucken, essen sowie sich langsam bewegen. Vanessa räumte ein, dass sie seit Tagen nicht aus dem Haus gegangen ist und sich einzig darauf konzentriert hat, gesund zu werden.

Neben den körperlichen Beschwerden sprach Vanessa auch über ihre psychischen Belastungen. Seit ihrer Teilnahme an der Realityshow Temptation Island V.I.P. erlebt sie Herausforderungen, die sie stark unter Druck gesetzt haben. "Ich trage so viel mit mir herum. Dinge, über die ich noch nicht sprechen darf. Dinge, die ich nicht benennen kann, die wirklich schlimm und schmerzhaft sind. Es tut mir leid und es belastet mich, dass ich euch das nicht genauer erklären darf", so beschrieb sie die Situation. Vanessa gab zu, dass sie lange Zeit einfach funktioniert habe und erst durch ihren körperlichen Zusammenbruch realisierte, wie schlecht es ihr tatsächlich ging. Vanessa hofft nun, mit etwas Ruhe und ärztlicher Beobachtung zu den Feiertagen wieder zu Kräften zu kommen.

Bereits vor wenigen Tagen hatten sich die Sorgen um die Influencerin zugespitzt. In ihrer Story verabschiedete sie sich mit bedrückenden Worten von ihrer Community. "Ich melde mich morgen bei euch, mir ging es im Verlauf des Tages körperlich und, wie sich dann herausgestellt hat, mental leider mal wieder ziemlich schlecht", erklärte sie. Erst am nächsten Morgen folgte die Diagnose: strikte Bettruhe und striktes Sprechverbot. Das brachte sie an ihre Grenzen. In einem emotionalen Reel zeigte sich Vanessa ungewöhnlich verletzlich – weinend und ehrlich. "Sie kennen dich, aber sie kennen dich nicht", schrieb sie dazu. Damit wollte sie ihren Fans zeigen, dass auch sie schwache Momente hat – fernab jeder inszenierten Perfektion.

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit