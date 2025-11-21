Geri Halliwell trifft Königin Camilla im St James's Palace

Im Rahmen der renommierten The Queen's Commonwealth Essay Competition empfing Königin Camilla (78) junge Talente im St James's Palace. Die Preisverleihung ehrte kreative Nachwuchsautorinnen und -autoren aus aller Welt und wurde von der Königin persönlich in ihrer Rolle als Vize-Schirmherrin der Royal Commonwealth Society geleitet. Zahlreiche prominente Gäste unterstützten die Veranstaltung, darunter die Musikerin Joan Armatrading, die Kinderbuchautorin Dame Jacqueline Wilson und auch Geri Halliwell (53)-Horner, die als ehemaliges Mitglied der Spice Girls weltweit bekannt wurde. In einem cremefarbenen Kleid der britischen Designerin Me and Em präsentierte sich Geri strahlend neben Camilla, die ein elegantes Midikleid in Kornblumenblau trug. Auf Instagram wurden danach fröhliche Fotos geteilt, auf denen unter anderem Geri und Camilla gemeinsam mit den Preisträgerinnen und Preisträgern zu sehen sind.

Geri war bei der Veranstaltung keine Unbekannte, denn ihr Engagement für die Leseförderung reicht viele Jahre zurück. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte sie die Preisverleihung, ebenso wie sie sich als Botschafterin der Royal Commonwealth Society regelmäßig für Alphabetisierungsprojekte einsetzt. Auch in den USA arbeitet sie mit der Barbara Bush Foundation for Family Literacy zusammen, um Kindern und Familien den Zugang zu Büchern und Bildung zu erleichtern. Neben ihrer Tätigkeit als Unterstützerin solcher Projekte ist Geri selbst als Autorin erfolgreich. Ihre Kinderbuch-Reihe "Ugenia Lavender" und Werke wie "Rosie Frost and the Falcon Queen" erfreuen sich großer Beliebtheit bei jungen Lesern.

Neben ihren gemeinnützigen Aktivitäten bleibt Geri bis heute eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Popkultur. Ihre Entscheidung, die Spice Girls 1998 zu verlassen, bleibt ein prägendes Kapitel ihrer Karriere. Obwohl der Abschied damals überraschend und emotional war, schaffte es die Sängerin, diese Zeiten nicht nur mit Humor zu betrachten, sondern auch wieder eng mit ihren Bandkolleginnen zusammenzuarbeiten. Ihr Comeback auf der Bühne im Jahr 2019 zeigte nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch den starken Zusammenhalt der Gruppe, die Millionen von Fans weltweit begeistern konnte. Heute vereint Geri als Autorin, Musikerin und Unterstützerin wohltätiger Projekte ihre vielseitigen Talente in beeindruckender Weise.

Imago Königin Camilla und Geri Halliwell mit Kaira Puri, Pandora Onyedire, Vivian Agarwal und Lakshmi Manognya Achanta die Gewinner des Essay-Wettbewerbs

Imago Bei der Queen’s Commonwealth Essay Competition: Geri Halliwell-Horner beim Empfang im St James’s Palace, London

Imago Königin Camilla bei einem Empfang für die Gewinner des Queen’s Commonwealth Essay Competition im St James’s Palace, London