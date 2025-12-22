Cruz Beckham stellt klar: Brooklyn hat die Familie blockiert

Cruz Beckham (20) hat in einer Instagram-Story zu den Gerüchten um den Familienstreit der Beckhams Stellung bezogen und überraschende Details enthüllt. Nachdem unter anderem Daily Mail berichtet hatte, David (50) und Victoria Beckham (51) wären ihrem Sohn Brooklyn (26) auf Instagram entfolgt, widersprach Cruz dieser Schlagzeile entschieden. "Nicht wahr!", schrieb er in Großbuchstaben zu einem Screenshot des Artikels und fügte hinzu, dass weder seine Eltern noch er selbst Brooklyn entfolgt seien. Stattdessen hätten sie eines Morgens feststellen müssen, dass sie von ihm blockiert wurden.

Hintergrund des aktuellen Konflikts sind Spannungen, die sich bereits seit Monaten abzeichnen. Schon bei mehreren wichtigen Familienereignissen glänzte Brooklyn zusammen mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30) durch Abwesenheit. So fehlten die beiden bei Davids 50. Geburtstag, Victorias Show während der Pariser Fashion Week und der Premiere einer Dokumentation über ihre Mutter. Währenddessen kapselten sich Brooklyn und Nicola zunehmend ab, etwa als sie David und Victoria nicht zur Erneuerung ihres Eheversprechens im Sommer 2025 einluden, während die gesamte Familie der Braut der Feier beiwohnte.

Brooklyn, mit 26 Jahren der älteste Sohn von David und Victoria, lebt inzwischen mit seiner Frau in den USA. Für seine Eltern wird immer deutlicher: Ihr Sohn hat sich beruflich und privat offenbar in eine Richtung entwickelt, die nur noch in wenigen Punkten mit ihren Vorstellungen übereinstimmt. Cruz, der jüngste der drei Beckham-Söhne, steht hingegen klar hinter den Eltern und versucht mit seinem Statement, das öffentliche Bild zu korrigieren. Fans der Familie bleiben jedoch auch nach seinem Post besorgt, ob es jemals gelingen wird, die tiefen Gräben im Beckham-Clan wieder zu kitten.

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023