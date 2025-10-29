Geri verließ Spice Girls laut Vic Beckham aus dem Nichts

Victoria Beckham (51) hat im Podcast "Call Her Daddy" über den überraschenden Abschied von Geri Halliwell (53) von den Spice Girls im Jahr 1998 gesprochen. Ohne Vorwarnung erschien Geri eines Tages nicht mehr zu den Proben, was die übrigen Mitglieder der Band – Emma Bunton (49), Melanie C. (51), Melanie B. (50) und Victoria – vollkommen schockierte. "Sie ist einfach gegangen", erinnert sich Victoria heute. Am Tag des Interviews habe sie sogar mit Geri telefoniert, und beide konnten inzwischen über den Vorfall lachen. Jahre später, bei einem Reunion-Konzert der Spice Girls 2019 im Londoner Wembley-Stadion, entschuldigte sich Geri vor den Fans mit den Worten: "Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Ich war einfach nur ein kleines Gör. Es ist so schön, wieder bei den Mädchen zu sein, die ich liebe."

Als Halliwell die Spice Girls im Mai 1998 verließ, begründete sie ihren Ausstieg mit kreativen Differenzen mit der Gruppe, Desillusionierung und Erschöpfung. Die Spice Girls machten danach als vierköpfige Band weiter und legten im Dezember 2000 eine unbefristete Pause ein. Seither gab es zahlreiche Reunion-Auftritte, diesmal jedoch meist ohne Beckham. Rückblickend sah die Designerin auch in ihrer eigenen Lebenssituation Gründe für die Turbulenzen jener Zeit. 1998 war Victoria mit ihrem ersten Kind schwanger und stand trotzdem im PVC-Catsuit auf der Bühne. "Es war August, es war heiß", erinnerte sie sich in "Call Her Daddy". "Ich hatte einen Eimer an der Seite der Bühne und rannte ständig runter, um mich zu übergeben. Ich litt an solcher Übelkeit mit Brooklyn." Als sie dem Tourmanager sagte, sie könne nicht mehr, habe der trocken geantwortet: "Du musst es durchziehen, es sind nur noch 103 Shows." Nach der Tour war Schluss für Posh Spice, und Victoria zog nach Manchester, den Ort, in dem ihr Mann zu der Zeit als Profi-Fußballer tätig war.

Victoria nutzte das Gespräch außerdem, um auf Herausforderungen in ihrem Privatleben einzugehen, darunter eine angebliche Affäre ihres Mannes David (50) im Jahr 2004. Sie stellte klar, dass diese Ereignisse ihre Beziehung nur gestärkt hätten. "Wir haben den Sturm gemeinsam überstanden." Das Paar, bekannt für seine glamourösen Auftritte, scheint seine Verbundenheit auch nach mehr als zwei Jahrzehnten mit vier gemeinsamen Kindern bewahrt zu haben. Mit den Spice Girls treibt Victoria Berichten zufolge jetzt, fast 30 Jahre nach ihrer Debütsingle "Wannabe", ein neues Projekt voran – ein Netflix-Biopic über ihren Aufstieg zum Ruhm. Und wieder scheint es Halliwell (mittlerweile Horner) zu sein, die versucht, dies - aufgrund eigener Projekte sowie Differenzen mit Mel B - zu verhindern. Es bleibt also abzuwarten, ob es nochmals zu einer kompletten Reunion kommen wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Victoria Beckham und Geril Halliwell, jetzt Horner

Getty Images Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie Brown, 2007

Getty Images Victoria und David Beckham

Getty Images Geri und Christian Horner, März 2024

