Schockierende Worte von Mel B: Victoria Beckham gesteht Zoff

Victoria Beckham (51) hat in einem Interview, das im Rahmen ihrer Netflix-Doku stattfand, heftige Spannungen mit ihrer ehemaligen Kollegin Mel B. (50) offenbart. Mit einer Warnung aus fünf Worten habe Mel B. Victoria vorgeworfen, sich von der Gruppe zu distanzieren und dadurch das Erbe der Spice Girls zu beschädigen. "Eines der Mädchen sagte tatsächlich zu mir, und das hat mich vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich verärgert, es war Melanie B, die zu mir sagte: 'Vergiss nicht, woher du kommst'", erklärte Victoria.

Der letzte gemeinsame Auftritt der Spice Girls liegt mittlerweile über ein Jahrzehnt zurück: 2012 traten sie als Teil der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London auf. Seither wurde immer wieder über mögliche Zusammenkünfte spekuliert, doch Victoria hielt sich von weiteren Reunion-Projekten fern und konzentrierte sich stattdessen auf ihre Karriere als Designerin. Laut Victoria ist der Vorwurf, sie würde ihre Spice-Girls-Wurzeln missachten, keineswegs gerechtfertigt. "Ich habe nie vergessen, woher ich komme. Ich habe nie, nie vergessen, dass Posh Spice der Grund ist, warum ich jetzt hier sitze", bekräftigte Victoria. Diese Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt ans Licht, an dem Victoria selbst die Gerüchte um ein Comeback der Girlband mit einem vieldeutigen Instagram-Post angeheizt hatte.

Die Spice Girls feierten in den 1990er-Jahren weltweite Erfolge und gelten noch immer als die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten. Während Victoria sich inzwischen eine angesehene Position in der Modewelt erarbeitet hat, sind ihre ehemaligen Bandkolleginnen weiterhin im Musikgeschäft aktiv. Privat ist Victoria seit 1999 glücklich mit dem ehemaligen Fußballer David Beckham (50) verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Victoria Beckham, Mel B.

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Szene aus dem Film "Spice World" von 1997