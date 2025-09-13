Neue Promi-Fehde? Streit zwischen Jessie J und Mel B.

Die britische Sängerin Jessie J wird von ihren Fans für ihre offene Art geschätzt. In einer Radioshow von KISS FM offenbarte die 37-Jährige jetzt, dass sie von der Sängerin Mel B. (50) in der Vergangenheit als "Dummkopf" bezeichnet wurde. Gegenüber der Moderatorin Harriet Rose erklärte sie, dass Mel B. in einem Interview aufgefordert worden sei, Dummköpfe aus dem Showbusiness zu nennen, woraufhin das Spice Girl auch Jessies Namen nannte. Fassungslos gestand Jessie: "Und ich dachte mir: Ich habe sie buchstäblich nur einmal getroffen."

Das von Jessie in der Radioshow beschriebene Interview trug sich zwischen Mel B. und dem Moderator Mo Gilligan in der Channel-4-Sendung "The Big Narstie Show" zu. Auf die Frage des Moderators, wen die Sängerin für den "größten Idioten unter den Prominenten" halte, antwortete diese: "Da gibt es einige. James Corden, Geri Halliwell, Jessie J und mich." Während Mel B. die beiden Erstgenannten erklären konnte, blieb sie im Falle Jessie Js eine Erklärung schuldig. Jessie bekräftigte, dass sie noch nie mit Mel B. zusammengearbeitet habe, weshalb sie ihre Antwort nicht nachvollziehen könne.

Ohnehin scheint ein Streit zwischen Kolleginnen das letzte zu sein, was Jessie J aktuell braucht. Erst kürzlich teilte sie im Netz die Nachricht, dass sie nach überstandener Mastektomie eine zweite Operation über sich ergehen lassen müsse, um den Brustkrebs zu heilen. Teile ihrer geplanten Tour musste die Sängerin deshalb absagen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mel B., Jessie J

Getty Images Mel B., Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J, Juni 2025