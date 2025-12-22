Nach Ollis Parodie: Christian Wolf schießt heftig zurück

Zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) ist erneut ein prominenter Schlagabtausch entbrannt. Nachdem der Comedian eine Parodie auf den Unternehmer in Form eines Videos veröffentlichte, ließ Christian die Spitze nicht unkommentiert. Auf Instagram reagierte er scharf und bezog sich dabei nicht nur auf die Darstellung selbst, sondern auch auf Pochers fehlenden Mut, sich mit ihm für einen Podcast zusammenzusetzen. "Das ist wohl nun seine Art", kommentierte er den Vorfall und begann eine ausführliche Kritik an seinem Kontrahenten.

In seinem Statement analysierte Christian die von Oliver inszenierte Pointe des Videos, die andeuten sollte, dass sich der Unternehmer für besonders "geil" halte – und nahm dies als Steilvorlage. Er erklärte ironisch, dass er das "bessere Aussehen und mehr Erfolg" problemlos zugestehe, doch ging schnell zum Gegenangriff über. Dabei wurde die Kritik an Oliver persönlicher und beinhaltete eine Anspielung auf dessen öffentliches Liebesleben, seine Karriere und seinen Humor, den Christian als "auf dem Niveau eines Dreijährigen" bezeichnete. Dabei wurde auch auf die mehrfachen Trennungen von Lebenspartnerinnen Bezug genommen.

Die beiden sind im Netz längst alte Bekannte. Oliver greift gerne zu Verkleidung, überzogener Pose und satirischer Überzeichnung, wenn es um den Fitness- und Selfmade-Kosmos rund um Christian geht. Der Unternehmer wiederum inszeniert seine Antworten direkt vor der Kamera und wählt oft klare Worte, statt zwischen den Zeilen zu bleiben. Während Oliver als Comedian Öffentlichkeit und Reibung sucht, teilt Christian seine Sicht gern ungefiltert mit seiner Community – inklusive Spitzen. Beide kennen die Mechanik sozialer Plattformen: Provokation, Reaktion, nächste Runde. Dass ihre Follower dabei jeden Schritt begleiten, gehört zum Spiel, das sie offenkundig nicht zum ersten Mal miteinander spielen.

Christian Wolf und Olli Pocher

Christian Wolf, Unternehmer

Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

