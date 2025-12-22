Sohn oder Tochter? Daniel Lott verrät das Babygeschlecht

Baby-Glück bei Daniel Lott: Gemeinsam mit seiner Frau Eva hat der Ex-Bachelorette-Kandidat auf Instagram verraten, welches Geschlecht ihr zweites Kind hat. In einem kurzen Clip sitzen die beiden nebeneinander, greifen zu einem Sektglas und schneiden damit eine Torte an – ein Moment, auf den viele Follower gewartet haben. Als die Tortenfüllung sichtbar wird, ist die Freude groß: Blau! Das Paar erwartet einen Jungen. "Schon jetzt veränderst du alles, obwohl wir dich noch nicht in den Armen halten. Unsere Herzen schlagen höher, unser Zuhause wird bald voller und unsere Liebe tiefer", schreibt Eva im Netz.

Für Daniel und Eva ist es das zweite Kind, aber der erste Sohn. Denn im August des vergangenen Jahres durften die beiden bereits ihre Tochter Mavie auf der Welt begrüßen. Unter dem emotionalen Post sammeln sich in kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche und Herz-Emojis. Kommentare wie "Oh, herzlichen Glückwunsch" und "Ein kleiner Bruder für Mavie. Herzlichen Glückwunsch" sind in der Kommentarspalte zu lesen. Auch ein bekanntes Gesicht der Kuppelshow meldet sich zu Wort: Andrej Mangold (38) schreibt unter das Video: "Wie schön! Alles Liebe euch weiterhin auf eurer Reise."

Schon vor wenigen Wochen hatten Daniel und Eva ganz offen mit ihrer Community geteilt, dass der Weg zum zweiten Kind nicht immer einfach war. "Die letzten Monate waren ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wir haben gekämpft, gehofft, gezittert. Die Angst war ein ständiger Begleiter, hat uns Kraft genommen und gleichzeitig gezeigt, wie stark wir wirklich sind", erklärten die beiden ehrlich. Nachdem sie nach dieser schweren Zeit endlich aufatmen konnten, verkündeten sie mit großer Dankbarkeit: "Das Schlimmste liegt hinter uns. Wir fangen an, diesem neuen Kapitel zu vertrauen."

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Dezember 2025

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und Ehefrau Eva

Instagram / ivy.zlr Daniel Lott und seine schwangere Ehefrau Eva