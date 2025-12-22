Offiziell bestätigt: Sie ist erste Dschungelcamp-Kandidatin

Der Januar rückt näher und mit ihm die neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Jetzt wurde offiziell verkündet, wer die erste mutige Teilnehmerin der Show ist: Mirja du Mont (49) wird ins Dschungelcamp ziehen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie sich vor einem Spiegel schminkt, als plötzlich das Telefon klingelt. Eine laute Männerstimme, die eines Rangers, ist am anderen Ende zu hören. Lachend und strahlend bestätigt Mirja: "Ja, es ist wahr. Ich ziehe ins Dschungelcamp."

Das zugehörige Video trägt den Titel "Breaking News" und macht unmissverständlich klar, dass Mirja ab dem 23. Januar 2026 Teil des neuen Camps in Australien sein wird. Der Sender kommentiert ihren Einzug mit den Worten: "Der Dschungel ruft (an)… und sie antwortet: Mirja du Mont ist unser erster Star für das Dschungelcamp 2026." Für sie bedeutet dies ein Abschied von Glamour zugunsten von Herausforderungen in der Wildnis und natürlich der Begegnung mit jeder Menge Krabbeltieren. Ob sie sich als Anführerin im Camp etabliert oder möglicherweise ihre Grenzen entdecken wird, bleibt abzuwarten.

Schon vor einigen Wochen hatte Bild behauptet, alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp 2026 zu kennen. Neben Mirja fielen auch die Namen Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Evanthia Benetatou (33), Hubert Fella (57), Samira Yavuz (32), Patrick Romer (30), Ariel, Umut Tekin (28), Hardy Krüger jr. (57), Stephen Dürr (51) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62). Offiziell bestätigte der Sender diese Liste allerdings nicht. RTL stellte damals klar: "Zu möglichen Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart."

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning "Dschungelcamp"-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025