Kuss-Drama: Pete Wicks ist froh, Maura Higgins los zu sein

Pete Wicks (36) zeigt sich erleichtert über das Ende seiner Beziehung zu Maura Higgins. Nachdem die ehemalige Love Island-Kandidatin kürzlich bei einer Afterparty der Brit Awards in London dabei gefilmt wurde, wie sie den verheirateten Sänger Danny Jones küsste, distanziert sich der britische Realitystar klar von der Situation. Laut einem Insider, der sich gegenüber OK! äußerte, sei Pete froh, dass er mit dem ganzen Drama nichts mehr zu tun habe. Die beiden hatten ihre Beziehung erst ein paar Wochen vor dem Vorfall beendet, nachdem Maura offenbar Zweifel an Petes Treue gehegt hatte.

Freunde von Pete betonen, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass er andere Frauen während der Beziehung kontaktierte. Dennoch sorgte Maura mit dem Kuss-Skandal offenbar dafür, dass Pete die Trennung endgültig als richtig empfand. "Diese Art von Aufmerksamkeit ist genau das, was Pete nicht will", erklärte eine vertraute Quelle gegenüber dem Magazin. Während Maura selbst noch schweigt, hat der Vorfall nicht nur Auswirkungen auf sie: Danny soll Berichten zufolge mit seiner Ehefrau Georgia Horsley, Mutter des gemeinsamen Sohnes Cooper, in Krisengesprächen stecken. Georgia fühle sich gedemütigt und ziehe sich öffentlich zurück, um sich auf ihren Sohn zu konzentrieren.

Maura und Danny lernten sich bei "I'm A Celebrity" kennen. Bei den Brit Awards am 1. März kam es dann zu dem Skandal um die beiden: Nachdem sie sich schon den ganzen Abend angeregt unterhalten haben sollen, küssten sie sich im offenbar betrunkenen Zustand. Fotos des Vorfalls liegen unter anderem The Sun vor. Die Veranstaltung verlassen haben die beiden jedoch getrennt voneinander.

Getty Images Maura Higgins, Februar 2025

Getty Images Danny Jones posiert mit seiner Ehefrau Georgia Horsley, 2016

