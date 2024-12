Pamela Andersons Karriere hatte Auswirkung auf ihre Söhne

Pamela Anderson (57) hat jetzt tiefe Einblicke in die Herausforderungen ihrer Karriere und deren Auswirkungen auf ihre Söhne, Brandon Thomas Lee (28) und Dylan Jagger Lee (26), gegeben. Im Gespräch mit Mikey Madison für die Reihe "Actors on Actors" des Magazins Variety spricht die ehemalige "Baywatch"-Ikone darüber, wie schwer es ihre Kinder hatten, mit der Sexualisierung ihrer Mutter in der Öffentlichkeit umzugehen. "Ich habe damals nicht realisiert, dass meine Kinder all das gleichzeitig mit mir durchmachen mussten", erklärte die Schauspielerin.

Im Zuge dieser Rückblicke äußerte Pamela, dass sie ihre Erfahrungen bewusst in ihre neueste Rolle einfließen ließ. In Gia Coppolas Film "The Last Showgirl" spielt sie Shelley, eine alternde Las-Vegas-Tänzerin, die nicht nur ihre Karriere, sondern auch die angespannten Beziehungen zu ihrer Tochter hinterfragen muss. "Ich konnte mein Leben und meine Erfahrungen mit Schönheit, Glamour, dem Älterwerden und schwierigen Entscheidungen in diese Figur einbringen", verriet sie. Trotz der Herausforderungen, die ihr Weg ihrer Familie brachte, bereut Pamela ihre Entscheidungen nicht: "Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, auch wenn ich jetzt vielleicht manches anders machen würde."

In den 1990er-Jahren war Pamela nicht nur durch "Baywatch" bekannt, sondern auch durch ein gestohlenes Sex-Tape, das sie in die Schlagzeilen brachte. Während sie sich von Tommy Lee (62) trennte, standen ihre Söhne immer an erster Stelle und gaben ihr die nötige Kraft. "Was mich gerettet hat, waren meine Jungs", sagte sie einst dem Magazin Glamour. Heute, da Brandon und Dylan erwachsen sind, erlebt Pamela eine neue Freiheit. Mit ihrer Autobiografie, der Dokumentation über ihr Leben und ihrem Fokus auf ein natürlicheres Aussehen zeigt die Schauspielerin, dass sie bereit ist, unbeirrt ihren Weg zu gehen.

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

