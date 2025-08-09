Mia Julia kündigt bombastische Arenatour in Deutschland an

Mia Julia (38) hat aufregende Neuigkeiten für ihre Fans. In einem Interview mit Promiflash verkündete sie, dass sie noch in diesem Jahr auf eine Arenatournee gehen wird – für sie ein bedeutender Karriereschritt. "Ich gehe ja fast jedes Jahr auf Konzerttournee", berichtete Mia Julia. "Jetzt ist es aber das erste Mal ein großer Step in die Arenen." Die Tournee wird im November und Dezember starten und insgesamt sieben Konzerte umfassen, die sie quer durch Deutschland führen. Darüber hinaus sollen ihre Fans bereits vorher mit neuer Musik verwöhnt werden, denn die Sängerin bringt bis Jahresende ein brandneues Album heraus.

Mia Julia versprach, dass die Energie bei den Konzerten kaum zu übertreffen sein wird: "Es wird sehr laut. Es wird sehr heftig, es wird geil." Die Fans können sich demnach auf wilde Shows mit ihrer gewohnten Ausgelassenheit freuen. Die Künstlerin, die sich bereits seit Jahren für ihre Partyhits und ihre aufgeheizten Performances einen Namen gemacht hat, ist begeistert von den größeren Bühnen. Es ist ein bedeutender Schritt für die Entertainerin, die bekannt dafür ist, bei jedem ihrer Auftritte alles zu geben. Mit ihrer Tour will sie noch mehr Fans erreichen und unvergessliche Abende bieten.

Mia Julia, die ihren Einstieg in die Unterhaltungsbranche als Model und Schauspielerin machte, hat sich als Musikerin zu einer festen Größe entwickelt. Ihre Karriere wird maßgeblich von ihrer engen Verbindung zu ihren Fans geprägt, die sie mit ihrer offenen und authentischen Art immer wieder beeindruckt. Doch nicht nur mit ihren Songs machte sie bereits von sich reden – in den vergangenen Monaten war auch immer wieder das Thema Freizügigkeit im Schlager präsent. So zog zum Beispiel Mia Julia bereits für das Penthouse-Magazin blank, während Kolleginnen wie Michelle (53) und Linda Hesse (38) sich für den Playboy vor die Kamera wagten.

IMAGO / KreativMedia Press Mia Julia, November 2023

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025