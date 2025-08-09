So geht es Sängerin Mia Julia mit ihrem Wechsel zum Megapark

Die Stimmungssängerin Mia Julia (38) hat Anfang des Jahres einen großen Schritt gewagt: Nach zwölf Jahren verließ sie den Bierkönig auf der Party-Insel Mallorca, um künftig im berühmten Megapark aufzutreten. Auf der Premiere von Lorenz Büffels (46) neuer Sendung "Die Büffels" sprach die Sängerin im Promiflash-Interview offen über diesen Wechsel. Dabei zeigte sich Mia zufrieden und bekräftigte: "Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Ich habe keine Sekunde bereut und bin mega happy." Besonders zu Beginn sei es für sie eine Herausforderung gewesen, sich an die neue Bühne zu gewöhnen, aber mittlerweile fühle sie sich angekommen.

Für Mia war der Wechsel nicht nur ein beruflicher, sondern zugleich auch ein emotionaler Wendepunkt. Die Bühne des Megaparks stellte anfangs Neuland für die erfahrene Künstlerin dar, doch ihre Fans unterstützten sie dabei lautstark und freuten sich über ihre neuen Auftritte. Es brauchte nach ihren Aussagen gegenüber Promiflash nur wenige Shows, bis sie sich komplett eingelebt hatte. Mit viel Energie und guter Laune versteht es Mia Julia weiterhin, die Massen zu begeistern. "Ich habe ein paar Auftritte gebraucht, weil komplett alles neu ist, aber mittlerweile bin ich angekommen", sagte sie strahlend.

Vor ihrem Wechsel zum Megapark war Mia Julia eine feste Größe im Bierkönig und galt dort als einer der absoluten Publikumsmagneten. Der überraschende Entschluss, zur Konkurrenz zu wechseln, sorgte für reichlich Gesprächsstoff auf der Insel, da eine solche Entscheidung bislang als Tabu galt. Doch Mia Julia setzte mit ihrem Schritt ein klares Zeichen und beweist, dass sie keine Angst vor Veränderungen hat. Die Chance, in der beliebten Freiluft-Location ihre bekannten Partyhits zu performen, war für die Sängerin schließlich zu verlockend und hat sich für sie als voller Erfolg erwiesen.

IMAGO / KreativMedia Press Mia Julia, November 2023

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin